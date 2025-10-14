Ábalos rompe con su abogado y aboca a la suspensión de su declaración judicial

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

José Luis Ábalos rompió este lunes con su abogado a escasas horas de su nueva citación en el Tribunal Supremo, donde mañana está llamado a comparecer ante el juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo'. La situación entre el diputado y su letrado José Aníbal Álvarez se había tensado en las últimas semanas por los distintos pareceres en la estrategia de defensa, lo que ha llevado a la existencia de «diferencias irreconducibles» causadas por una pérdida de confianza en un ambiente de filtraciones interesadas, según expone Ábalos en su escrito remitido al magistrado. El punto de no retorno habría sido el último informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos, que concluyó que existirían más de 95.000 euros sin justificar en sus cuentas bancarias. La renuncia a su abogado debería tener una consecuencia inmediata en la citación de mañana. Una vez que el magistrado Puente conozca esta situación tomará una decisión sobre la comparecencia, que previsiblemente será aplazada mientras Ábalos busca a otro defensor. En el fondo de la ruptura está la presión ejercida por Álvarez para convencer a su cliente de que dejase el escaño en el Congreso, renunciase a su acta como parlamentario y pactase con la Fiscalía Anticorrupción. Pero Ábalos, que siempre ha defendido su inocencia e incluso adelantó públicamente que iba a justificar ante el juez los movimientos no justificados en el informe de la UCO, descartó este ofrecimiento. La idea del abogado era negociar un pacto con Anticorrupción similar al que mantiene desde hace once meses con el presunto «conseguidor» de la red, el empresario Víctor de Aldama, que le valió su excarcelación.

Pero antes, según el letrado, Ábalos debía renunciar a su acta como diputado, una decisión que hubiera conllevado que toda la causa que se instruye en el Supremo, tanto la pieza de los contratos de mascarillas como las adjudicaciones de obra pública en Transportes, pasase a la Audiencia Nacional, donde un juzgado investiga otras ramificaciones del 'caso Koldo'. El motivo es la pérdida del aforamiento del parlamentario investigado, en este caso Ábalos, y la falta de competencia de la Sala Segunda del alto tribunal para continuar con la instrucción. De todos modos, la citación prevista para mañana del exministro era mucho más complicada que cuando declaró de forma voluntaria en diciembre de 2024 antes de su suplicatorio y, ya como imputado, en febrero y en junio de este año. Y eso que en esa última ocasión ya se habían hecho públicos los audios sobre el reparto de las presuntas mordidas por amaño de obras que costaron la cárcel a Santos Cerdán.

El punto de no retorno habría sido el último informe de la UCO sobre su patrimonio, degún el que existirían más de 95.000 euros sin justificar