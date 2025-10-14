Diario de León

Ábalos rompe con su abogado y aboca a la suspensión de su declaración judicial

Las diferencias de criterio con la estrategia de defensa lleva al diputado a buscar a otro letrado

El exministro y diputado José Luis Ábalos, durante el pleno del Congreso de los Diputados.

José Luis Ábalos rompió este lunes con su abogado a escasas horas de su nueva citación en el Tribunal Supremo, donde mañana está llamado a comparecer ante el juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo'. La situación entre el diputado y su letrado José Aníbal Álvarez se había tensado en las últimas semanas por los distintos pareceres en la estrategia de defensa, lo que ha llevado a la existencia de «diferencias irreconducibles» causadas por una pérdida de confianza en un ambiente de filtraciones interesadas, según expone Ábalos en su escrito remitido al magistrado. El punto de no retorno habría sido el último informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos, que concluyó que existirían más de 95.000 euros sin justificar en sus cuentas bancarias. La renuncia a su abogado debería tener una consecuencia inmediata en la citación de mañana. Una vez que el magistrado Puente conozca esta situación tomará una decisión sobre la comparecencia, que previsiblemente será aplazada mientras Ábalos busca a otro defensor. En el fondo de la ruptura está la presión ejercida por Álvarez para convencer a su cliente de que dejase el escaño en el Congreso, renunciase a su acta como parlamentario y pactase con la Fiscalía Anticorrupción. Pero Ábalos, que siempre ha defendido su inocencia e incluso adelantó públicamente que iba a justificar ante el juez los movimientos no justificados en el informe de la UCO, descartó este ofrecimiento. La idea del abogado era negociar un pacto con Anticorrupción similar al que mantiene desde hace once meses con el presunto «conseguidor» de la red, el empresario Víctor de Aldama, que le valió su excarcelación.

Pero antes, según el letrado, Ábalos debía renunciar a su acta como diputado, una decisión que hubiera conllevado que toda la causa que se instruye en el Supremo, tanto la pieza de los contratos de mascarillas como las adjudicaciones de obra pública en Transportes, pasase a la Audiencia Nacional, donde un juzgado investiga otras ramificaciones del 'caso Koldo'. El motivo es la pérdida del aforamiento del parlamentario investigado, en este caso Ábalos, y la falta de competencia de la Sala Segunda del alto tribunal para continuar con la instrucción. De todos modos, la citación prevista para mañana del exministro era mucho más complicada que cuando declaró de forma voluntaria en diciembre de 2024 antes de su suplicatorio y, ya como imputado, en febrero y en junio de este año. Y eso que en esa última ocasión ya se habían hecho públicos los audios sobre el reparto de las presuntas mordidas por amaño de obras que costaron la cárcel a Santos Cerdán.

Podemos cree «imposible» un 'caso Koldo' «sin que haya un 'caso PSOE'

Podemos ha vuelto a cargar este lunes contra Pedro Sánchez por los casos de corrupción que rodean al PSOE. El portavoz del partido morado, Pablo Fernández, ha criticado que el presidente siga sin dar explicaciones ni aclarar el papel del Partido Socialista en la trama 'Koldo', dado que es «imposible de creer que haya un 'caso Koldo', Ábalos o Santos Cerdán sin que haya un 'caso PSOE'». En un momento de la legislatura en el que Podemos se sitúa abiertamente como «oposición frontal» al Ejecutivo de coalición y en el que recorta su distancia con Sumar en las encuestas, Fernández ha acusado al PSOE de «mentir» sobre el informe que la UCO de la Guardia Civil elaboró sobre los pagos del PSOE en metálico al exministro José Luis Ábalos, y le exige que aclare este punto, dado que esa investigación «no dice expresamente, explícitamente que haya financiación irregular, pero tampoco lo niega». "Es incontrovertible que Sánchez y el PSOE tienen que dar muchísimas explicaciones. También es palmario que del informe de la UCO no se puede deducir o no se puede sacar la conclusión de que no hay financiación irregular", ha manifestado en la sede de la formación en referencia a la nueva declaración judicial acordada para Ábalos y su exasesor Koldo García tras el informe de la UCO.
