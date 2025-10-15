Ábalos, en fraude de ley

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El exministro Ábalos comparece este miércoles de nuevo en el Supremo ante el magistrado Leopoldo Puente, una citación que viene precedida por el intento fallido de Ábalos de renunciar a su abogado y la contundente respuesta del juez, quien no solo rechazó este movimiento dilatorio para posponer la declaración sino que lo calificó de «fraude de ley». Asimismo, avanzó una modificación de las medidas cautelares impuestas al investigado tras su comparecencia, que podría derivar incluso en su ingreso en prisión preventiva. En un auto conocido este martes, el magistrado confirmó también la citación el jueves por la mañana del exasesor ministerial Koldo García y acordó que en ambas declaraciones estuviera presente la defensa de Ábalos, es decir, su ya exletrado José Aníbal Álvarez, salvo que el exministro designe a otro que estuviera en condiciones de asumir la causa. La resolución requiere además a Ábalos para que en un plazo de tres días hábiles nombre nuevo letrado, y subraya que, en caso de no hacerlo, procederá a ser nombrado uno de oficio. Del mismo modo, añade que tan pronto como comparezca en la causa el nuevo abogado del diputado se efectuará la renuncia de Álvarez.