Vuelco en la investigación: Investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango

Vuelco en la investigación policial sobre la muerte del fundador de la compañía de moda Mango, Isak Andic, ocurrida el pasado 14 de diciembre a los 71 años, tras caer cuando hacía una caminata cerca de un barranco en las Cuevas del Salnitre, en el municipio barcelonés de Collbató.

En un principio se pensó que había sido un trágico accidente, pero ahora los Mossos no están nada seguros y por eso han decidido ampliar sus pesquisas hacia la hipótesis de que hubiera podido ser, en realidad, un homicidio.

En este sentido, según avanzaba a última hora de este jueves El País, la Policía autonómica catalana centra ahora sus indagaciones en el propio hijo mayor de Andic, Jonathan, quien de esta forma deja de ser testigo y tendrá que volver a prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona), pero esta vez como imputado tras haberse reabierto el caso en marzo pasado. Precisamente él, de 44 años y hoy vicepresidente del consejo de administración de Mango, era el único acompañante del empresario -el más rico de Cataluña- ese día durante la ruta de senderismo que estaba realizando.

En las pesquisas de los Mossos siempre ha extrañado que la caída fuera en un sendero de poca peligrosidad. Por eso, querían acceder al móvil de su hijo para establecer con la mayor exactitud posible (en este caso, geolocalizando su posicionamiento en el momento del suceso) donde estaban ambos cuando su padre cayó desde una altura de unos 110 metros a un lugar de difícil acceso, desde el que tuvo que ser rescatado luego su cuerpo por bomberos y unidades de montaña.

Ahora podrán hacerlo los agentes, al haber accedido la juez instructora del caso a ampliar sus diligencias, a petición de la Fiscalía. Otro aspecto que desde los investigadores policiales y el Ministerio Público se tratará de aclarar ahora son las aparentes contradicciones de Jonathan Andic respecto a lo ocurrido aquello mañana de diciembre en la montaña de Montserrat, en las que habría incurrido presuntamente en las dos declaraciones que ha prestado hasta ahora como testigo en el procedimiento.

No obstante, fuentes policiales precisan que por ahora solo tienen indicios y aún no hay nada probado. La otra persona a la que se interrogó como testigo, la golfista Estefanía Knuth, pareja del empresario, no estuvo en aquella excursión, aunque sí habló a los agentes de una supuesta mala relación entre Isak Andic y su hijo. La familia, segura de su "inocencia" Por su parte, fuentes próximas a la familia Andic han mostrado su "respeto" por la investigación policial y han señalado que seguirán colaborando "con las autoridades competentes", aunque esperan que todo el proceso judicial "termine lo antes posible".

No obstante, también se han mostrado seguros de la "inocencia" de Jonathan, quien entró en Mango en 2005 pasando por varios departamentos para conocer mejor la compañía hasta su ascenso como número dos del consejo. No obstante, aunque mantiene esa vicepresidencia, en marzo dejó todas sus funciones ejecutivas en la firma textil para centrarse en la gestión del 'holding' societario familiar.