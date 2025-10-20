Juzgan al acusado de asesinar a tres hermanos en Morata de Tajuña

Publicado por M.B. Madrid Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde este martes al acusado del triple crimen de los hermanos Gutiérrez Ayuso ocurrido en Morata de Tajuña, a quienes mató el 17 de diciembre de 2023 a golpes con un palo de hierro y por una supuesta deuda. Unos hechos por los que se enfrenta a 36 años de cárcel. Los cadáveres se hallaron quemados y apilados un mes después tras alertar los vecinos de que llevaban tiempo sin ver a la familia, de entre 71 y 79 años. La vivienda del crimen era su segunda residencia. Una vez en prisión por orden judicial, el procesado mató también a golpes a su compañero de celda con una pesa.

El fiscal solicita 36 años de prisión a Dilawar H. C., natural de Pakistán y conocido como El Negro, por la comisión de tres delitos de homicidio y otro de quebrantamiento de condena, con una atenuante por alteración psíquica. En la primera sesión se constituirá el jurado popular y se leerán los informes, mientras que la declaración del acusado será este miércoles.

De forma previa al crimen, en septiembre de 2023, un juez de Alcalá de Henares impuso al procesado la prohibición de aproximarse a Francisca, una de sus víctimas mortales, por amenazas. Semanas después, la mañana del 17 de diciembre de 2023, el investigado se saltó la orden y acudió al domicilio de Morata de Tajuña. Tras escalar el muro perimetral, llamó a la puerta del domicilio de los tres hermanos. Una vez en el interior, le propinó múltiples golpes en la cara y la cabeza utilizando para ello un palo de hierro o un objeto contuso, largo y rígido, provocando su muerte por traumatismo craneoencefálico severo.

A continuación, el acusado atacó a la otra hermana de Francisca y finalmente al tercero. Luego prendió fuego a los tres cadáveres. Fue detenido el 22 de enero siguiente. El acusado tenía disminuidas sus capacidades mentales de forma leve habida cuenta de que presenta un trastorno de la personalidad con rasgos paranoides. Su defensa busca la eximente total.