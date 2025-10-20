Trabajo propone un permiso de un día para acompañantes de receptores de la eutanasia

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Ministerio de Trabajo ha propuesto este lunes a los agentes sociales la creación de un nuevo permiso laboral de un día de duración para los acompañantes de personas que vayan a recibir la eutanasia.

Este nuevo permiso, recogido en la propuesta del ministerio a la que ha tenido acceso EFE, tendrá que disfrutarse el día en que se vaya a administrar la eutanasia y únicamente en los casos en que el trabajador haya sido designado como acompañante por la persona afectada, con independencia de si es o no un familiar. 15 días para acompañar en paliativos

La propuesta de Trabajo también incluye un nuevo permiso de hasta 15 días hábiles para el cuidado del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad cuando necesiten cuidados paliativos.

Este nuevo permiso, que solo podrá usarse una vez por persona necesitada de cuidados, podrá dividirse en dos bloques a lo largo de tres meses -que arrancan el primer día de permiso y acaban en la fecha de fallecimiento del paciente-.

La propuesta aclara que el nuevo permiso no afectará al derecho de los trabajadores a acogerse en ese periodo a permisos por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización si los cuidados paliativos se reciben en atención domiciliaria.

Además, tal y como había anunciado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la propuesta incluye ampliar el permiso por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad hasta los diez días hábiles.

Esto incluye tanto a hijos, como a nietos y también a abuelos y podrá disfrutarse a lo largo de las cuatro semanas siguientes al fallecimiento o entrega de los restos de la persona fallecida.

El permiso por fallecimiento para los familiares hasta el segundo grado de afinidad -lo que incluye a cuñados y abuelos del cónyuge- se mantiene en dos días hábiles, salvo en casos en que el trabajador tenga que desplazarse, cuando se extiende a cuatro días.

Trabajo se reunirá con sindicatos y patronal el próximo 5 de noviembre en la mesa de diálogo social para negociar los nuevos permisos y la ampliación del permiso por fallecimiento.