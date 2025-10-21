Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo Madrid Creado: Actualizado:

La titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, Lidia Paloma Montaño, ha abierto una investigación penal por un supuesto delito de «falso testimonio» contra Santos Cerdán por supuestamente haber mentido éste el 30 de abril de 2024 durante su comparecencia en la llamada comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado. La instructora entiende que hay indicios suficientes de que Cerdán «habría faltado sustancialmente a la verdad», al explicar su relación con Koldo García, tal y como denunció el colectivo Hazte Oír, cuya querella ha sido admitida a trámite.

La decisión de la justicia de abrir una investigación para determinar si Cerdán mintió en sede parlamentaria, un delito castigado con hasta un año de cárcel, cobra especial relevancia porque se produce solo unos días antes de que Pedro Sánchez comparezca ante esta misma comisión, a la que está citado el próximo 30 de octubre.

Básicamente, en su intervención parlamentaria en la cámara de representación territorial, el entonces secretario de Organización del PSOE negó haberse visto o reunido con Koldo García desde que éste fuera detenido el 20 de febrero de 2024. También sostuvo que todos sus contactos con el exasesor de José Luis Ábalos habían sido poco menos que esporádicos. Estas afirmaciones fueron desmentidas por el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado junio al instructor del Supremo Leopoldo Puente, que dio lugar al encarcelamiento automático de Cerdán el pasado 30 de junio. En ese documento se recogían multitud de audios de Koldo en los que Cerdán dirigía el supuesto reparto de mordidas entre el propio García y José Luis Ábalos procedentes del presunto amaño de obras públicas.

La jueza dice haber constatado una "desviación clara entre la narración del compareciente y la realidad material por la que fue interrogado". "Esa desviación -afirma la instructora- resultaría patente y manifiesta a la vista del contenido del informe elaborado por la Guardia Civil, faltando a la verdad Santos Cerdán en su testimonio cuando declaró que no habría contactado con Koldo García de 2021 a 2023, que no tendría conocimiento de que habría ejercido funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas, que no habría dado instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas, y que no habría tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con Koldo García".

"Lo contrario"

Para la jueza madrileña, "el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil" de junio "revelaría lo contrario", a lo que Santos Cerdán dijo ante la comisión de la Cámara alta. Es por ello, que la instructora decide tramitar la querella de Hazte Oír -acusación también el Supremo contra Cerdán, Ábalos y García- porque "un archivo en este momento procesal resultaría precipitado por los fundamentos expuestos".

La primera diligencia de la magistrada Montaño es dirigirse al Congreso de los Diputados para que le confirme que el exmano derecha de Sánchez en el PSOE ya ha dejado de ser parlamentario (dejó el acta el pasado 16 de junio), tal y como ya consta en autos. Se trata de un paso previo para imputarle formalmente por un delito contemplado el artículo 502.3, que establece que quien "convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".

La magistrada, en su resolución, insiste en que los indicios apuntan a que Cerdán, más allá de opiniones o interpretaciones, mintió en sede parlamentaria. Afirma que las preguntas y respuestas del exdirigente socialista en el Senado estuvieron "íntimamente relacionadas con el objeto de la comisión de investigación" y que sus declaraciones no fueron simples "manifestaciones políticas o divagaciones genéricas". Fueron -explica la jueza- respuestas en las que argumento "que nada sabía, que nada conocía y que no había dado ningún tipo de instrucción al respecto" a Koldo García, principal imputado en este caso, en el que luego sería encausado José Luis Ábalos.

"Se incluiría en el informe (de la UCO), según afirma el querellante, las reuniones constantes del querellado Santos Cerdán con Koldo García durante los años 2018 a 2023, y el conocimiento de las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública", abunda la instructora.