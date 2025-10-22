El TC inadmite un recurso de Ábalos: la Guardia Civil no vulneró su función como diputado

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido a trámite un recurso del exministro Jose Luis Ábalos contra una resolución del Congreso, que señaló que su función como diputado no se había visto afectada por ser investigado por la Guardia Civil antes de haber sido solicitado y obtenido su suplicatorio.

La Sección Segunda de la Sala Primera ha dictado una providencia por unanimidad en la que inadmite a trámite el recurso de amparo del ex dirigente socialista contra una resolución de la Mesa del Congreso del pasado 16 de enero, que ya descartó la tesis del exministro.

El tribunal rechaza su admisión a trámite dada "la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, condición para que el tribunal pueda ejercer dicha tutela".

En diciembre del pasado año, la defensa del exministro pidió al Supremo la nulidad de la causa, al considerar que el juez había vulnerado sus derechos fundamentales porque entendía que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) interceptó ilegalmente sus comunicaciones cuando aun no contaba con el suplicatorio.

Y advirtió de que si el instructor Leopoldo Puente no atendía su petición, acudiría en amparo al Tribunal Constitucional.

Ábalos denunció que se había vulnerado la privacidad de su correspondencia y la inviolabilidad de sus comunicaciones cuando era aforado; por tanto entendía que todo lo investigado hasta la fecha era nulo.

Se refería a un episodio concreto que sucedió cuando su exasesor Koldo García tenía el móvil intervenido y los investigadores captaron conversaciones en las que tuvieron conocimiento de que éste le iba a entregar una documentación del Ministerio a través de su hermano Joseba.

Según Ábalos, la Guardia Civil hizo un control al coche de Joseba el 4 de noviembre de 2023 y "como consecuencia de ese operativo, que tuvieron conocimiento por las operaciones telefónicas, procedieron a abrirlo y a fotografiar toda la documentación que contenía el sobre".

Tras ello, señaló que los agentes siguieron a Joseba hasta su domicilio en Valencia, donde salió ya sin el sobre. En esta cadena de acontecimientos, Ábalos denunció que más tarde la Guardia Civil le fotografió a él cuando salía de su domicilio y a su coche.

"Los hechos descritos son de suma gravedad por cuanto vulneran mi derecho fundamental al secreto de las comunicaciones" y "nunca consentí que se abriera dicha documentación", como "tampoco al día de hoy existe en el procedimiento resolución judicial del Tribunal Supremo (por ser aforado) que motive la apertura de la correspondencia", dijo entonces el exministro.