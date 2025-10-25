Los reyes se reúnen con los alcaldes de los municipios asturianos afectados por incendios

Los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía visitan Valdesoto, en el concejo de Siero, donde la heredera de la Corona entregará el Premio al Pueblo EjemplarBALLESTEROS

La familia real se ha reunido este sábado en la parroquia de Valdesoto, en Siero, (Asturias) con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios en esta comunidad autónoma: Cabrales, Cangas de Narcea, Caso, Ibias, Ponga, Degaña y Somiedo.

A la reunión han asistido los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acompañados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

Una reunión que ha tenido lugar en Valdesoto, donde la familia real ha acudido con motivo de la entrega por parte de la princesa Leonor del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 y tras los actos desarrollados desde el pasado jueves en Oviedo por la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Tras el recorrido que los reyes y sus hijas han realizado para conocer este pueblo y a sus vecinos se ha desarrollado este encuentro con los alcaldes de los municipios que se vieron afectados por los incendios del pasado verano.

El último Consejo de Ministros aprobó un real decreto con las ayudas para unos 4.000 agricultores y ganaderos de una decena de Comunidades Autónomas afectadas por los grandes incendios de este verano.

Unas ayudas para 224 municipios afectados por los grandes incendios, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis), pertenecientes a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Comunidad de Madrid.