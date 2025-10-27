Diario de León

Vox advierte que «no contribuirá» por ahora al debate de una moción de censura

Santiago Abascal asegura que no es más que una trampa del separatismo catalán

Arrecife

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que su formación «no contribuirá» al debate de una moción de censura contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez porque, «en estos momentos, y salvo que las cosas cambien, creo que es una operación de propaganda de los separatistas que tanto daño han hecho a España». «Nosotros hemos hablado de esa posibilidad hace mucho tiempo y no solo eso. Somos los únicos que hemos presentado dos mociones de censura contra Sánchez, y lo hemos hecho en solitario, con el voto en contra y con la abstención del Partido Popular en cada una de ellas», ha recordado. Sin embargo, ha aclarado que, ahora mismo, hay «muchos» que, por «distintos intereses» se introducen en el debate de presentar una moción de censura, en una alusión clara a los «separatistas, sobre los que advierte que están perdiendo «el apoyo» en Cataluña ante otras fuerzas políticas «ya cansadas de la inmigración masiva». Por lo tanto, ha argumentado Abascal, estos grupos «tienen que sacar la cabeza y chantajear, para que el Gobierno de España les dé algo más, es decir, algo que no pertenece al Gobierno sino a todos los españoles». Por lo tanto, ha enfatizado que su formación «no contribuirá» al debate de apoyar una moción de censura cuando, en estos momentos, supone «una operación de propaganda de los separatistas que tanto daño han hecho a España». En ese sentido, «el día que se presente una moción, si la presenta los que tienen número para ello, y no son los separatistas», Vox dirá su posición, si bien siempre hará «todo lo posible por echar a Pedro Sánchez». Preguntado por los apoyos de Vox a una posible moción de censura que fuera defendida porFeijóo, ha recordado que su formación siempre ha estado «a favor» de una moción de censura que esté planificada para convocar «elecciones inmediatas», la defienda el líder del Partido Popular o no. «Nosotros no estamos planteando los nombres, ni necesitamos hacer un debate sobre eso, lo que digo es que me niego a abordar ese debate en estos momentos porque es una trampa del separatismo y eso es lo que me gustaría que quede claro, esa es la posición de Vox en estos momentos», ha reiterado Abascal, que ha advertido este es tan solo «un modo de los separatistas» para «eludir su responsabilidad» en la política migratoria de Cataluña, para que «se deje de hablar de ellos y puedan obtener algo más del chantaje permanente a las instituciones españolas». «No quiero contribuir a ese debate porque en estos momentos creo que es una trampa de Puigdemont".

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reúne hoy a la dirección del partido en Perpignan para decidir si rompen con el PSOE, decisión que probablemente someterán a votación de la militancia. Para el Gobierno es habitual que los independentistas lancen estos avisos cuando quieren elevar sus exigencias, pero no quieren interpretarlo como algo excepcional que haga pensar en una ruptura definitiva de relaciones. El mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó que tienen la voluntad de cumplir todos los acuerdos firmados con Junts al inicio de la legislatura, pero quiso evidenciar que no todos dependen en exclusiva del Gobierno, como del reconocimiento del catalán en Europa y la delegación de competencias en inmigración. En este sentido, este viernes España y Alemania acordaron abrir un diálogo bilateral para llegar a una solución sobre la oficialidad del catalán en la Unión Europea, tal como dieron a conocer en un comunicado conjunto, pero, pese a ello, la reunión de la ejecutiva de Junts sigue en pie. También advirtió de que la posible decisión de Junts de romper con el PSOE podría abrir la puerta a la «involución» de PP y Vox. Sin embargo, el malestar en Junts es patente desde hace meses porque consideran que no ha habido cambios ni avances en ninguna de sus demandas, también en la aplicación de la Ley de Amnistía porque aún no ha permitido la vuelta de Puigdemont a Catalunya. Además, reprochan a los socialistas que sigan paralizadas algunas de sus iniciativa sobre delincuentes reincidentes y contra la ocupación de viviendas, entre otras cuestiones. Aunque siempre han rechazado la posibilidad de impulsar una moción de censura, sobrevuela la posibilidad de una moción de censura instrumental sin el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de candidato. Los de Junts sí han dejado claro que, si toman una decisión en relación al PSOE, será «a fondo» sin querer aclarar tampoco el calendario que tienen sobre la mesa más allá de la ejecutiva. Lo que está sobre la mesa es la propuesta de consultar a la militancia.

