La jueza pide a la comisión de investigación de la dana el listado de llamadas de Mazón

Publicado por Agencias Valencia Creado: Actualizado:

La magistrada de Catarroja ha acordado solicitar a Les Corts Valencianes el listado de llamadas del president de la Generalitat, Carlos Mazón, de ese día. Esta solicitud se produce antes de la testifical, el próximo 3 de noviembre, de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón ese día, y se justifica por la instructora en que «el listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público» tras haber sido enviado a Les Corts, según han informado este lunes fuentes judiciales. La jueza también requiere nuevamente si existen otras grabaciones del día de la dana y reclama otra vez a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias que remita los vídeos originales correspondientes a las grabaciones ya aportadas. Asimismo, ordena a una empresa de teleasistencia que conserve las grabaciones de llamadas y comunicaciones con fallecidos por la dana que eran usuarios del servicio de teleasistencia y remita al órgano judicial para incorporar a la investigación, previo consentimiento de sus familiares, las relativas a seis víctimas mortales. Sobre las llamadas de Mazón, la instructora afirma que, en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día de la dana, «y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio» de las llamadas que pudieron cruzarse la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en esta causa, y el president.