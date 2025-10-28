Un muerto y dos heridos por una explosión en Ciudad Real

Publicado por Agencias Ciudad Real Creado: Actualizado:

Una trabajadora de 51 años falleció este lunes por las graves quemaduras sufridas tras una explosión registrada en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios de la localidad castellano-manchega de Socuéllamos (Ciudad Real). La explosión ocurrió en la planta que el grupo Athisa abrió este año en el polígono industrial «El Llano» de esta localidad. La deflagración, que se originó en un bidón contenedor con residuos químicos que en ese momento no estaba siendo manipulado, provocó quemaduras a tres trabajadores —la mujer de 51 años que en la tarde de este lunes falleció en el Hospital General de Ciudad Real adonde fue evacuada con quemaduras en el 80% de su cuerpo y dos hombres de 58 y 31 años. El de mayor edad fue ingresado en estado crítico en el Hospital General de Albacete también con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo. El tercer herido sufrió amputaciones y quemaduras en el 30 por ciento de su superficie corporal y fue evacuado al hospital madrileño de La Paz. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron también varias ambulancias y efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Socuéllamos así como bomberos de Tomelloso (Ciudad Real) para asegurar la zona. Según informó el jefe del parque de bomberos de Tomelloso, Rafael Fernández, «ha habido una gran onda expansiva que ha provocado rotura de cristales.