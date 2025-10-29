El PSOE entrega extractos de retiradas para negar una caja B

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El PSOE niega cualquier irregularidad en sus cuentas ante el Supremo. Ferraz presentó este lunes un vasto escrito ante el instructor del caso Koldo en el alto tribunal, Leopoldo Puente, en el que incluye numerosos extractos de retiradas legales en efectivo de su cuenta oficial para tratar de explicar el origen de las grandes cantidades en 'cash' que, según la Guardia Civil, recibieron de la formación política José Luis Ábalos y Koldo García. En total, según la documentación entregada por el PSOE, Ferraz sacó en metálico cerca de un millón de euros entre 2017 y 2024 (los años investigados por el Supremo) para hacer frente a gastos corrientes de caja. El partido explica en su alegato que el «procedimiento» para obtener metálico con el que afrontar los pagos por adelantos de miembros o trabajadores de la formación era siempre el mismo: se hacía llegar una solicitud a BBVA, a través de «una carta formal debidamente firmada por el responsable autorizado", reclamando dinero en contante a la entidad procedente de la cuenta principal de Ferraz. En esa comunicación se especificaba la cantidad y qué tipo de billetes se requerían. Luego era una empresa de seguridad, contratada por el banco, la que llevaba el dinero a la sede. Esa compañía posteriormente confirmaba la entrega al banco y ese justificante era el que servía para registrar la operación. Con ese papel se reflejaba ya en los libros del partido la salida de dinero del banco y la entrada en la caja de Ferraz. Por ese procedimiento se detrajeron de manera legal de la cuenta oficial cantidades que oscilaron anualmente entre 2010.870 en 2023 a 52.750 en 2020, año de la pandemia. El PSOE ha remitido en total justificantes de 39 ingresos que se hicieron en la caja del partido entre 2017 y 2024 procedentes de la cuenta del BBVA. Extractos que, según el PSOE, sirvirían para acreditar que esa caja «se nutre únicamente de reintegros bancarios de una cuenta bancaria activa» y que están «debidamente incorporados a la contabilidad del partido». Alega que los descuadres detectados por la UCO entre los libros de la formación y el dinero que realmente habrían recibido Ábalos y Koldo se debe a que ambos se hacían cargo de dinero de personas que trabajaban en la Secretaría de Organización.