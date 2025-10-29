Sumar rechaza la limitación de la acusación popular

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Sumar ha mostrado nuevas desavenencias con sus socios de Gobierno del PSOE, al rechazar la limitación de la acusación popular que recoge el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim) aprobado este martes en el Consejo de Ministros. En una nota de prensa, el espacio Sumar, que integran partidos como Movimiento Sumar o IU, ha dejado claro su rechazo a la propuesta de reforma de la acusación popular, que limita la capacidad del ejercicio de la acusación por parte de asociaciones, sindicatos y sociedad civil. Para Sumar, a lo largo de los últimos años este instrumento «se ha demostrado como imprescindible para el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político». Por ello, ha avisado de que no apoyará Ley de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim), sino que «trabajará para su fortalecimiento» y «para introducir más previsiones garantistas en la ley».