El PSOE pone a Gallardo como candidato a Extremadura

La Comisión Ejecutiva del PSOE de Extremadura ha propuesto a su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, como candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones anticipadas del próximo 21 de diciembre. Esta propuesta deberá ser ratificada este miércoles por el Comité Regional del partido y supone además que no habrá elecciones primarias en el partido dada la urgencia para acometer este proceso, según ha informado este martes el dirigente socialista. En rueda de prensa, ha precisado que la Ejecutiva regional ha acordado hoy, por unanimidad, pedir la excepcionalidad para estas elecciones internas que, tal y como le trasladó ayer la secretaria de Organización del PSOE nacional, Rebeca Torró, ya se ha aplicado en situaciones similares. Gallardo está investigado en la causa abierta por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.