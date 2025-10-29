Los Reyes y los políticos brindan apoyo a las víctimas de la dana en su funeral

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El funeral de Estado por las 237 personas fallecidas hace justo un año a causa de la dana ha comenzado este miércoles a las 18:00 horas en el Museo de las Ciencias de València, presidido por los reyes y con la asistencia de las máximas autoridades estatales y de familiares directos de las víctimas mortales.

El acto ha comenzado con la interpretación del himno nacional, la bienvenida a los asistentes en todos los idiomas cooficiales y la lectura de los nombres de las 229 personas fallecidas en la provincia de Valencia, las 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía.

Unas 800 personas, entre familiares y autoridades, asisten en el interior del Museo de las Ciencias a este funeral de Estado, minutos antes de cuyo inicio los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han saludado en una sala anexa a diez representantes de los familiares de las víctimas.

En el recinto, los familiares de las víctimas que intervienen en el acto están sentados en primera fila a la izquierda de la reina Letizia, mientras que a la derecha de Felipe VI están el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes del Senado y el Congreso, Pedro Rollán y Francina Armengol; y la presidenta del CGPJ y Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ocupa la tercera fila junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, como deferencia a las comunidades con víctimas mortales en la dana, mientras que el de Andalucía, Juan Manuel Moreno, no se ha desplazado finalmente por las incidencias que la lluvia está causando este miércoles en su territorio.

Durante este solemne acto con motivo del primer aniversario de la tragedia, que durará una hora, hablarán tres familiares en nombre de todas las víctimas y, a continuación, el rey en nombre de todas las autoridades del Estado.

Previamente, los reyes, con la ayuda de dos víctimas, colocarán una corona de laurel junto a un pebetero sin llama rodeado por 237 rosas blancas, detrás del cual se sitúan las banderas de todas las comunidades autónomas.

Justo antes del comienzo del acto, y previamente a la entrada de los reyes entraran en el recinto principal, se han escuchado gritos desde la bancada de las familias de las víctimas contra el president, Carlos Mazón, a quien han llamado "asesino", "sinvergüenza" o "cobarde".

A esta misma hora, la plataforma de entidades sociales Acord Social Valencià inicia marchas silenciosas por pueblos afectados por la dana en memoria de las víctimas, que parten de Albal (a las 18:00 horas) y La Torre/Sedaví (a las 19) para confluir, a las 19:30 horas, en la plaça de la Xapa de Benetússer.