"Quien omite su deber, comete el acto primigenio que deriva en muertes"

Virginia Ortiz Riquelme, prima de Juan Alejandro Ortiz, víctima de la dana, y vecina de Letur (Albacete), ha asegurado que quien «omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas» es quien «comete el acto primigenio que deriva en sus muertes». En su discurso, el último de los tres que han realizado familiares de víctimas, Virginia Ortiz ha señalado que en España la mayoría solo «queremos vivir en paz, pero esta paz solo es posible en sociedades que disponen de libertad, igualdad, dignidad y seguridad», para asegurar que las inundaciones son el fenómeno natural que más muerte provoca. Pero, ha continuado, «no es este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido» sino que «es quien omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes». La joven ha afirmado que el rumbo de la sociedad no debe dejarse en manos de «quienes nos alejen de ese concepto pleno de paz». «El poder siempre ha sido nuestro y sé que, unidos, haremos justicia», ha concluido. También ha agradecido a los profesionales y operarios su trabajo para localizar el cuerpo de su familiar y ha lamentado que no ha ocurrido lo mismo con todos, pues los cuerpos de dos víctimas de Valencia todavía no han sido encontrados.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a los voluntarios y a David Lafoz, uno de los voluntarios que acudió a ayudar con su tractor tras la dana, fallecido este año.