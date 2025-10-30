El juez muestra su desconcierto por el «flujo de metálico» para pagos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El ex gerente del PSOE Mariano Moreno ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo (TS) que los pagos en efectivo que recibieron el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García eran devoluciones por gastos anticipados que requerían sacar dinero del banco para ingresarlo en la caja del partido, un «flujo de metálico» por el que el magistrado Leopoldo Puente ha mostrado su desconcierto al afirmar que no entendía «la ventaja». Moreno, que ha declarado como testigo durante aproximadamente una hora, ha confirmado el testimonio previo de Celia Rodríguez, la trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE a la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica como la responsable de avisar a Koldo para recoger los sobres de dinero destinados a él y a Ábalos. Puente ha querido saber si, como ha contado ella, en la época en la que Moreno fue gerente (2017-2021) se devolvían con pagos en efectivo los gastos que las personas que representaban al PSOE anticipaban —tales como desplazamientos, alojamientos o comidas— y que se hacía rellenando un impreso y aportando los tickets o facturas, que supuestamente comprobaba Administración y, después de que ésta diera luz verde, se avisaba a la persona para que recogiera el dinero. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Moreno ha confirmado que funcionaba así tanto para la Secretaría de Organización como para toda la Ejecutiva Federal.