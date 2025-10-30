Todo preparado en el Senado para la declaración de Sánchez ante la comisión del caso Koldo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sale del hemiciclo durante la sesión de control al Ejecutivo que se celebró ayer en el Congreso, en Madrid.JJ Guillen

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece a partir de las 9:00h de este jueves ante la comisión de investigación del caso Koldo y la expectación es máxima en la Cámara Alta, donde un aluvión de periodistas aguarda la llegada del también secretario general del PSOE.

La Policía ha reforzado la seguridad en el entorno del Palacio del Senado, mientras al interior del edificio van llegando senadores e informadores, así como los altos cargos que van a acompañar a Sánchez en su declaración.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya está en el Senado, al igual que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y un asesor del presidente, el director del Departamento de Asuntos Institucionales de Presidencia del Gobierno, Iván García Yustos, que es quien suele acompañarle cuando acude al Congreso o al Senado.

La comparecencia se celebrará en la Sala Clara Campoamor, a la que no se permite el acceso de redactores de la prensa, y se prevé que se extienda durante unas cinco horas, ya que cada grupo parlamentario dispone de 50 minutos como máximo -entre preguntas y respuestas- para interrogar a Pedro Sánchez.

Los respectivos portavoces intervendrán de menor a mayor, de modo que será la senadora María Caballero, de UPN, la primera en formular sus preguntas, con el PP en último lugar, sin que todavía haya revelado cuál de sus senadores será el encargado de preguntar.