Mazón se resiste a irse pese a estar 'tocado' por los abucheos en el funeral

El día que Pedro Sánchez comparecía en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado, y solo 24 horas después de los abucheos recibidos en el funeral de Estado por las 229 víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón abrió un melón, el de las dudas sobre su futuro político más inmediato, que a duras penas consiguió cerrar después con otra intervención. El presidente valenciano, en una declaración a los medios, admitió que estaba en «reflexión» tras escuchar a las víctimas arremeter contra él y «hacerse cargo» de lo que representó el 29-O. Y, a continuación, anunció una «comparecencia en los próximos días»

Las palabras de Mazón, entendidas por muchos como otro resbalón, han encendido todas las alarmas, incluidas las del Palau de la Generalitat. Porque unir la línea de puntos dejada por el president sugería que adoptaría una decisión de algún tipo —quizá la renuncia al cargo— y con cierta celeridad. De hecho, poco después, y para tratar de arreglarlo, se aclaraba que esa comparecencia hacía referencia a su presencia en las comisiones de investigación por la dana. La primera, el 17 de noviembre en el Congreso de los Diputados (la que debe protagonizar en Les Corts sigue sin fecha). Y que la dimisión no está en la hoja de ruta trazada.

Pero la presión sobre el jefe del Consell es cada vez mayor. La dirección nacional del Partido Popular evitó hacer este jueves comentarios sobre la situación del barón valenciano y su continuidad en el cargo, con el empeño de no quitar el foco del interrogatorio a Sánchez en el Senado. Pero la gravedad de lo ocurrido en el acto de reconocimiento de las víctimas no pasa inadvertida. Ese es el motivo por el que el anuncio de una comparecencia del president disparó todas las especulaciones políticas sobre su futuro.

Sin embargo, Presidencia de la Generalitat asegura mantener su camino y que la «reflexión» del jefe del Consell no conduce a su renuncia al cargo. Mazón mantiene para la semana que viene su intención de acometer la remodelación del Consell forzada por la salida de su vicepresidente, el militar Francisco José Gan Pampols. Y su equipo asegura que la prioridad sigue y seguirá siendo impulsar la reconstrucción de las comarcas afectadas por la riada de hace un año.

El equipo del dirigente popular descontaba que se iban a producir trances como el que tuvo lugar la tarde del jueves en el Museo de las Ciencias. Octubre se identificaba como el mes más complicado, tanto por la conmemoración del primer aniversario de la riada, con asociaciones de víctimas en contra de su presencia en el homenaje de Estado. Aun así, saber lo que podía ocurrir es una cosa, y vivirlo en primera persona es otra. La cara del jefe del Consell reflejó esa pesadilla en distintos momentos de la jornada.