¿Quién es Vito Quiles y qué está ocurriendo estos días con él?

Vito Zoppellari Quiles, conocido como Vito Quiles, es un comunicador y activista político español.

Nació en Elche en el año 2000. Adquirió notoriedad inicialmente por sus entrevistas callejeras para redes sociales. Trabajó como corresponsal (o "pseudoperiodista ultra", según algunas fuentes) de EDA TV en el Congreso de los Diputados, aunque el Congreso ha reformado su reglamento para frenar prácticas polémicas en prensa, algo que él denunció como intento de censura. Se presentó en la lista de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta, liderada por Alvise Pérez, para las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 (en el puesto número 57) y fue nombrado responsable de comunicación de dicha agrupación. Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, aunque se reporta que no concluyó la carrera a pesar de haberse presentado en ocasiones como graduado.

En los días recientes (finales de octubre de 2025), la controversia se centra principalmente en su gira de actos por universidades ("España combativa") y las reacciones que estos generan:

Rechazo y Vetos Universitarios: Varias universidades, como la Universidad de Navarra (que canceló su actividad y cerró sus edificios por seguridad), la Universidad de La Laguna, la Universidad de Granada y la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, han vetado o rechazado autorizar sus actos en sus campus, en ocasiones con el argumento de que ampara "la desinformación", "discursos de odio", "mentira" o que no tienen cabida el activismo político y las insidias.

Disturbios y Enfrentamientos: Su presencia y actos han provocado enfrentamientos, protestas y disturbios. Por ejemplo, en Pamplona se registraron altercados con radicales 'abertzales' que se dirigían a su evento cancelado en la Universidad de Navarra, resultando en detenciones y heridos.

También se produjeron altercados y cargas policiales en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Ha intervenido en universidades como la de Granada pese a no tener autorización, congregando tanto a partidarios como a detractores.

Cuestionamientos a su título: Recientemente se ha vuelto a reportar que se presentaba como graduado en Periodismo sin haber finalizado la carrera.

Problemas Legales: Continúa siendo investigado o ha sido citado a declarar por presuntos delitos de injurias y calumnias, especialmente tras una denuncia del secretario general de Facua, Rubén Sánchez.