Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert

El cerco se estrecha en torno a Carlos Mazón sobre lo que hizo y no hizo la fatídica tarde-noche del 29 de octubre de 2024 en la que la dana arrasó Valencia. Su exconsejera de Interior, hoy principal imputada en la causa abierta por la jueza de Catarroja sobre la gestión de la catástrofe, ha aclarado en las últimas horas que durante la celebración del Cecopi sí informó al presidente valenciano del Es Alert; es decir, el mensaje de alarma que la Generalitat acabaría enviando, a todas luces ya tarde, a las 20.11 horas de aquella jornada de luto. Pradas lo hizo a partir de las siete de la tarde, cuando ella conoció de primera mano, según su declaración judicial, que se manejaba ese posible aviso, siempre referido entonces al riesgo de rotura de la presa de Forata. Ese fue el principal foco de preocupación aquella tarde, y no el letal barranco del Poyo.

Pradas, según consta en su registro de llamadas, trató de contactar dos veces con su jefe, pero no obtuvo respuesta. Fue a las 19.43 horas cuando Mazón le devolvió la llamada. Los dos primeros intentos de Pradas se produjeron durante un periodo en el que el presidente no atendió el móvil. Fueron 37 minutos de supuesta desconexión. La imputada, en su declaración judicial, adelantó que informó al presidente de todo lo que acontecía en el Cecopi, pero es ahora cuando ha precisado que esa información también incluía todo lo relativo al Es Alert. Nunca antes se había utilizado este sistema de alerta, del que no existe ni siquiera un protocolo. En esa tesitura, debido a su excepcionalidad, Pradas optó por informar al presidente. Esto, no obstante, tampoco retrasó el envío, según indicó Pradas a la instructora.

Mazón, sin embargo, ha negado en entrevistas que conociera el envío del mensaje a la población. Y también que diera órdenes o indicaciones sobre las medidas que se iban a adoptar en la reunión de Emergencias. En esto último su versión sí coincide con la de la exconsellera.

La comida en El Ventorro

Y mientras, en puertas de tomarle declaración como testigo este lunes, la jueza Nuria Ruiz Tobarra indaga todos los detalles del encuentro que mantuvieron la tarde de la dana Carlos Mazón y Maribel Vilaplana. En un auto, la instructora requiere a la periodista que le entregue el ticket del parking en el que aparcó su coche antes de la comida en El Ventorro con el presidente de la Generalitat y hasta el que él la acompañó tras su larga sobremesa, mientras el agua se cernía ya sobre Valencia y en el Cecopi se debatía por el luego tardío e inexacto Es-Alert.

La magistrada, a instancias de una acusación particular personada en la causa, pide que entrege el justificante de pago en la declaración que la periodista realizará este 3 de noviembre en el juzgado de Catarroja. La instructora también exige a Vilaplana, junto a ese ticket, "cualquier otro elemento documental que acredite el periodo en el que la testigo permaneció con el jefe del Consell ese día".