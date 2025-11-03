Mazón intenta resistir la presión de Feijóo y el PP pide su cabeza tras el funeral de la dana

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La incógnita sobre el futuro político inmediato del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha abierto un escenario de desconcierto en las filas del PP, a la espera de que el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, marque la hoja de ruta a seguir. Feijóo y Mazón, que está recluido desde el viernes junto con su equipo más próximo en Alicante, su tierra, mantuvieron ayer varias conversaciones por teléfono. Ayer por la noche, el president de la Generalitat valenciana dijo que informará finalmente hoy ante los medios de comunicación de las conversaciones que ha mantenido a lo largo de este domingo sobre su futuro político con Núñez Feijóo.

Mazón intenta resistir la presión del líder nacional del PP mientras en el partido se alzan las voces que piden su cabeza después de los abucheos e insultos que recibió Mazón en presencia del Rey durante el funeral del Estado por las víctimas de la dana.

Su dimisión, si no es voluntaria, se prevé imposible. Aunque la cúpula del PP —a través del Comité Electoral Nacional— es quien tiene competencia para designar a los candidatos autonómicos, «la decisión de si dimite o no depende de él», según han recordado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido.

Feijóo y Mazón mantuvieron ayer varias conversaciones para «analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana», con el objetivo de abordar «tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el PPCV», según dijo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en Logroño.

La posible salida del ‘president’ ha empezado a provocar movimientos dentro del PPCV. Así, el viernes se produjo una reunión de los tres presidentes provinciales — Vicente Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón— y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la que salió el presidente de la Diputación de Valencia como el nombre de «consenso» para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato del PP en las elecciones autonómicas.

Este movimiento de los ‘barones’ provinciales ha precipitado la situación y obliga a la dirección nacional del PP que preside Feijóo a posicionarse. El sábado, Génova optó por guardar silencio sobre el futuro político de Mazón y ese paso del PPCV proponiendo al presidente de la Diputación de Valencia como sucesor si hay un paso atrás del presidente de la Generalitat. «Puede que a Génova no le haya sentado bien este movimiento pero estamos en un polvorín y hay que tomar decisiones porque esto no se sostiene», aseguró un dirigente valenciano.

La cúpula del PP que dirige Feijóo analiza los posibles escenarios que se abren, todo dependiendo de si Mazón dimite y adelanta elecciones o se mantiene hasta las próximas elecciones de mayo de 2027 y se limita a anunciar que no repetirá como cabeza de cartel .