Vilaplana no aporta el tique de aparcamiento pero facilita la matrícula para que se pida

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, a su llegada este lunes a los juzgados de Catarroja (Valencia). EFE/Manuel Bruque.

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, ha llegado a las 9:03 horas a los Juzgados de Catarroja, rodeada por una nube de periodistas y fotógrafos.

La periodista ha llegado en medio de una gran expectación pero no ha hecho ninguna declaración ante los periodistas, todo ello ante un gran despliegue de seguridad por parte de la Guardia Civil.

Vilaplana está citada como testigo a las 9:30 horas ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana, según dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, para "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación".

La periodista, que estuvo con el president de la Generalitat hasta, al menos, las 18:45 horas, tendrá que responder concretamente sobre "el proceso seguido la tarde de aquel 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso en el juzgado de Catarroja.

Vilaplana fue atendida el pasado sábado en un centro hospitalario tras sufrir un cuadro de ansiedad.