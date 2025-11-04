"Me cago en todos los santos": el cabreo del ministro Torres con los retrasos de los pagos a la trama

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo/Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala a Ángel Víctor Torres como una pieza fundamental en el engranaje para que la trama Koldo extendiera sus tentáculos en Canarias con la venta de mascarillas. En su ultimo informe de 350 páginas que la UCO ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la Guardia Civil concluye que el conseguidor Víctor de Aldama "influyó" en el Ejecutivo autonómico canario de Torres para la adjudicación de esos polémicos contratos sanitarios de emergencia "mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos".

En ese vasto atestado, el instituto armado, no obstante, no hace referencia alguna a las supuestas mordidas que De Aldama asegura que Torres exigió (50.000 euros) a cambio de su intermediación en estas adjudicaciones que superaron los 12 millones de euros. Lo que sí considera probado, sin embargo, la UCO es que los 10.000 euros mensuales que el empresario pagó regularmente a Koldo desde octubre de 2019 (y que éste supuestamente se repartía con José Luis Ábalos) sirvieron para que De Aldama pudiera "tener acceso" al actual ministro de Pedro Sánchez.

El atestado de la Guardia Civil igualmente pone de relieve que Torres se involucró de manera muy personal en las negociaciones con la empresa de la trama, hasta el punto de blasfemar por los retrasos en los pagos a la firma de la red corrupta. "Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica", llegó a escribir el 14 de julio el exjefe del Ejecutivo insular a Koldo, al tiempo que se quejaba de que Ana María Pérez, directora regional de Recursos Económicos, había frenado uno de los contratos de las mascarillas. Torres, incluso, amenazó con cesarla por sus reticencias: "O lo soluciona o la levanto para el aire".

En su informe monográfico sobre las mascarillas, la UCO hace hincapié de manera reiterada en la ayuda a Soluciones de Gestión, propiedad de De Aldama, por parte del actual ministro de Política Territorial. Y lo hace basándose en los mensajes que Torres envió a Koldo García. En esa cadena de comunicaciones, el entonces presidente autonómico le informó puntualmente de las gestiones que él personalmente estaba haciendo con sus subordinados para tramitar la compra de mascarillas en plena pandemia. Esos mensajes eran rebotados por el exasesor ministerial de Ábalos a De Aldama para demostrar que las negociaciones iban por buen camino.

"Sé que me llamaste hoy. Esta noche te llamo. Tranquilo, que estoy con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad", le escribió Torres a Koldo el 1 de julio de 2020. Dos días después, el entonces presidente insular siguió tranquilizando al exasesor de Ábalos: "Estoy encima de tu pago. Está validado el material. Hacienda ya ha hecho el trámite: ya la tiene cargada para liberar el pago".

Esas conversaciones entre Koldo y el presidente incorporadas por la UCO demuestran -insisten los investigadores- el ascendiente que el exayudante de Ábalos tenía sobre todo un presidente de una comunidad autónoma, al que llegó a presionar para acelerar los pagos a la empresa de Víctor de Aldama. "Hola. Me llamaste ayer en la reunión con sindicatos y empresarios del Plan de Reactivación. He estado encima de la factura y hoy desde Tfe (Tenerife) te daré toda la información y espero ya solución. Mañana te veo en Madrid. Siento no haber podido resolver de algo que supe a posteriori. Hoy hablamos", le dijo en otro wasap Ángel Víctor Torres a Koldo García, hasta el punto casi de disculparse.

Ese intercambio de mensajes revela igualmente que Torres llegó a gestionar personalmente y al detalle los pagos a la empresa de la trama corrupta. "Necesito montante económico que se debe y nombre de la empresa (la referencia)", le pidió el expresidente canario. "La empresa es Soluciones de Gestión", respondió el exasesor de José Luis Ábalos. "7.870.000", agregó en referencia a la cantidad adeudada.

"A la vista de estos últimos mensajes, se observa, una vez más, la influencia que Koldo ejercía en la Administración, provocada por Aldama y sus retribuciones, consiguiendo directamente que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes", sentencia la UCO. Esos mensajes recogidos por la Guardia Civil igualmente ponen de manifiesto que fue Torres el que involucró al entonces viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, para acelerar los pagos a la empresa apadrinada por la trama corrupta, cuya incriminación no se conoció hasta dos años y medio después.

Mascarillas 'fakes' El Gobierno de Canarias, que Torres dirigió de julio de 2019 a julio de 2023, cerró en de 2020 por valor de más de 12,2 millones de euros tres contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. -la empresa del conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama- para proveer a los hospitales de las islas de 4,75 millones de mascarillas FFP2 o K95.

El primer contrato, en abril de 2020, tuvo importe de 6,87 millones de euros, cantidad que luego se redujo a 2,09 millones por la inferior calidad del material. El segundo se firmó también en abril por 4,77 millones; y el tercero, en mayo, por 5 millones de euros. A esa cantidad se sumó un pago de 417.814 euros por fletes aéreos, transporte y seguro de transporte de las mascarillas adquiridas.

Entre las irregularidades encontradas figura que el hecho de que la administración insular siguió confiando en la empresa de De Aldama a pesar de que en la primera remesa envió 837.00 mascarillas falsificadas que no cumplían con los estándares de calidad.

En toda esta operación de compra de mascarillas, según acreditan los mensajes y los audios incorporados a la causa, tuvo un papel central como intermediario Koldo García, quien entonces era asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y nada tenía que ver con Sanidad. Hay numerosos mensajes de audio y de WhatsApp en los que Koldo trata directamente con el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática la compra de diversos material sanitario, no solo tapabocas.