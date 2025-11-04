La periodista tira la versión del Ventorro: siempre estuvo comunicado

Publicado por A. Rayo Valencia Creado: Actualizado:

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana, afrontó ayer uno de los episodios personales más duros de los últimos años. No se derrumbó una vez ni dos ni tres. Su relato se vio interrumpido en incontables ocasiones por el llanto, la rabia, el dolor, los reproches y un erróneo sentido de la culpa. La primera cuestión fue el ya famoso ticket del aparcamiento. «No lo tengo porque fue hace un año. Le dije a mi amiga que fuera al parking a conseguirlo, pero no se lo dieron». Vilaplana adelantó, no obstante, que no tenía problema en dar la matrícula de su coche para que la jueza lo solicitara a la empresa. Mostró incluso la voluntad de consultarlo en su banco. El importe fue abonado con tarjeta de crédito.

La cita del restaurante El Ventorro se concertó dos semanas antes tras coincidir ambos en un acto que presentó la propia informadora.Al llegar al establecimiento, una persona la acompañó a un piso superior. «Me pasaron a una sala grande donde estaba Mazón». En un momento, el dueño de El Ventorro, subió un sobre. El presidente lo abrió, se puso a leer y posteriormente lo firmó, según la declarante. Vilaplana ignora qué contenía. La informadora recordó que el presidente estaba siempre con el móvil. «Yo silencié el mío y lo guardé». Pero el aparato de Mazón permanecía en la mesa. «No estaba incomunicado porque atendía al teléfono. Escribía y llamaba. Tengo la percepción de que hablaba poco. Me hacía gestos, en plan, un minuto... Iba y venía», describió. Todo sucedió con «normalidad». «No recuerdo si rechazó llamadas», indicó a una pregunta de la magistrada. Mazón, según la información en la causa, evitó atender dos llamadas de la consejera Salomé Pradas. «Nunca me comentó que habló con Pradas. No oí nada de dana, ni de lluvias, ni del Cecopi...», afirmó sobre las conversaciones del presidente. Vilaplana abordó una de las polémicas de los últimos días. El supuesto hecho de que mostró un vídeo de las inundaciones a Mazón durante la sobremesa del Ventorro. «Eso es de un chat familiar. No es un vídeo sino un link. Yo el móvil lo tengo guardado, lo saco en uno de esos momentos que sale Mazón. Y pongo un emoticono. Ni lo abro. No vi el vídeo. Me atormenta no haberlo abierto», admitió ante la magistrada. El comienzo del interrogatorio por parte de las acusaciones fue otro momento de enorme intensidad. «¿Pero usted cree que yo tengo algún interés en tapar o destapar. Lo que quiero es salir de esta ecuación», declaró airada.

Otro capítulo al que dedicó parte de su declaración fue la excesiva presión mediática. «Me han llegado a extorsionar diciendo que habían imágenes mías saliendo de casa de Mazón a las 18 horas de la tarde y que si no hablaba... lo iban a publicar». No quiso concretar qué medios o periodistas. Cuando la periodista llegó a casa y comprobó la dimensión de lo que había pasado, escribió al presidente para que contactara con ella. «Cuando me llamó ya estaba durmiendo». El presidente le dijo: «Esto es muy gordo. Es muy grave. Cómo iba a saber esto...». Y Vilaplana le pidió, por favor, que no hiciera público su nombre. «Fui una cobarde por no asumir aquello. Me arrepiento de habérselo dicho. Hubiera sido todo de forma diferente». Más adelante, unos dos días después, Mazón vuelve a contactar con ella. Se disculpa, pero le avisa que tiene que contar que estaba con ella. Le pide, además, cortar toda comunicación. «Entré en pánico y lo borré todo», en referencia a los WhatsApp con el presidente.