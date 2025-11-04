Feijóo y Abascal, primer paso para el pacto PP-Vox

Publicado por Ander Azpiroz / Ávraro Soto / efe Madrid Creado: Actualizado:

El cambio, y el pacto, se pilotará desde Madrid. Los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, han abierto ayer el proceso para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana con una llamada telefónica en la que han apostado por la estabilidad, alejando así la posibilidad de un anticipo electoral. Frente a ellos, los socialistas valencianos y el Gobierno central reclaman elecciones en una comunidad en la que el PP no cuenta con mayoría en las Cortes y necesita el apoyo de Vox para una nueva investidura.

Aún no se han puesto nombres sobre la mesa, pero los presidentes de ambos partidos han coincidido en la necesidad de dar «estabilidad» a la Comunidad Valenciana, que sigue inmersa en el proceso de reconstrucción tras la devastación de la dana.

Será el PP de la Comunidad Valenciana el que lleve a cabo los contactos con Vox para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, aunque las negociaciones, afirman en Génova, serán seguidas de cerca por la dirección nacional. Y Abascal pilotará desde Madrid la negociación con el PP pero para el partido la prioridad no será el nombre del candidato que los populares pongan sobre la mesa, sino las propuestas que se incluyan en el programa de gobierno. «Nos da igual el perfil del candidato que sustituya a Carlos Mazón, priorizamos la propuesta política», explican fuentes de Vox. Quiere imponer así su ideario.

Vox, que tiene la llave para abrir el Palau de la Generalitat, sabe que está en una posición de fuerza respecto al PP. Abascal dijo el lunes que su partido no va a regalar la presidencia de la Comunidad Valenciana a los populares sin un acuerdo que incluya sus principales postulados (frenazo a la inmigración irregular, acabar con el Pacto Verde o poner en primer plano el campo) y en la misma línea, Millán ha insistido en los errores del partido de Feijóo durante la crisis valenciana, que «está siendo un balón de oxígeno para el Gobierno», a juicio de Vox. «El PP no está sabiendo defender a los españoles de una banda mafiosa que es el PSOE», ha afirmado Millán.

Las asociaciones de víctimas de la dana abrieron ayer la comisión de investigación en el Congreso que trata de dilucidar responsabilidades en el fallecimiento de 229 personas en Valencia y sentar las bases para que una tragedia de esta magnitud no vuelva a repetirse. La crudeza e impotencia de los relatos expuestos en la Cámara baja removieron a sus señorías de sus butacas. Fue el caso del de Manuel, barbero de Catarroja, que instantes antes de ser arrastrado por la riada suplicó por teléfono a su hija que su nieta no intentara rescatarlo para evitar que también se la llevara el agua. O el de Rosa, fallecida a los 92 años en un centro de mayores de Picanya con casitas bajas que pertenecía a la Generalitat y que no adoptó ninguna medida de prevención.

Todos los comparecientes coincidieron en un punto. La dimisión de Carlos Mazón es solo un primer paso, el siguiente debe ser su ingreso en prisión. «Su renuncia no atenúa el dolor, pero supone una muestra de respeto a nuestra desgracia porque ya no representa a un pueblo valenciano que se puso en pie para ayudarnos a los que estábamos en el suelo», señaló Rosa María Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O. «¿Cuántas veces tiene que morir mi padre? ¿Cuántas veces tenemos que morir para que los responsables de las muertes reconozcan sus errores, paguen por sus inacciones y podamos descansar?», se preguntó a continuación.

Ernesto Miguel Martínez perdió a dos sobrinas, una de ellas aún desaparecida. Como técnico de emergencias de profesión lo expuso claro en el Congreso: «No falló el dispositivo, fallaron las personas».