La UCO revela que Torres se volcó en ayudar a Aldama

El informe íntegro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de la trama Koldo para vender mascarillas al Gobierno de Canario revela que el entonces jefe del Ejecutivo autonómico Ángel Víctor Torres poco menos que se desvivió por ayudar a que Soluciones de Gestión —la empresa del conseguidor de la red corrupta Víctor de Aldama— no sólo cobrara cuanto antes, sino también para que la administración insular hiciera la vista gorda ante la supuesta falta de solvencia de esa compañía. «Esta mierda la resuelvo sí o sí", llegó a prometer a Koldo García en referencia al bloqueo de los pagos a De Aldama.

El atestado de la Guardia Civil, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este periódico después de que el lunes solo se conocieran 85 de las 350 páginas del mismo, incluye infinidad de mensajes de WhatsApp y de audios que se intercambiaron Torres y Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos y que, según la UCO, cobraba mensualmente de De Aldama para que el empresario tuviera acceso a las administraciones socialistas.

"Yo no tenía ningún trato con Aldama, ninguna relación». El 28 de noviembre de 2024, el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, negó en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado haber mantenido cualquier vínculo con el identificado como conseguidor de la presunta trama corrupta. Y luego lo repitió tres veces más.

"Buenas tardes, Ángel Víctor. Soy Víctor de Air Europa (entonces el empresario estaba a sueldo de la compañía como comisionista). Estuvimos ayer un momento por la tarde", fue la introducción del mensaje del empresario, en el que hace mención a un breve encuentro entre ambos horas antes, supuestamente durante esa cena de Madrid, cuya existencia ha revelado ahora la UCO.

Koldo García, a sueldo de Víctor de Aldama para favorecer los negocios del empresario corrupto con las administraciones socialistas, presionó y rogó a Ángel Víctor Torres hasta extremos vulgares: «Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti».

Estas revelaciones forzaron ayer la comparecendia pública del ministro. Ángel Víctor Torres exigió este martes al PP que le pida «disculpas» y anunció su intención de denunciar Aldama. El ministro dio por probado que «no hay nada» en su contra.

"No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada", defendió.