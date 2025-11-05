La DGT lanza una nueva norma que entrará en vigor en enero 2026: esto es lo que debes saber
Hasta el 31 de diciembre de 2025 puedes usar los triángulos de emergencia tradicionales
La baliza V16 es un dispositivo de preseñalización de peligro que está diseñado para reemplazar a los triángulos de emergencia tradicionales. Es una pequeña luz de color amarillo auto con las siguientes características clave:
Luz de Alta Intensidad: Emite un haz luminoso intermitente y continuo de alta intensidad que es visible a 360º y a una distancia de 1 kilómetro en condiciones de baja luminosidad.
Fácil Colocación: Incorpora una base magnética que permite colocarla de forma rápida y segura en la parte más alta del vehículo (generalmente en el techo) sin necesidad de salir del coche, reduciendo el riesgo de atropello.
Conectividad (V16 Conectada): La versión que será obligatoria incorpora un sistema de geolocalización y una tarjeta SIM integrada no extraíble. Al activarse, envía automáticamente la ubicación exacta del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0 en tiempo real. Esta información es crucial para que otros conductores sean alertados a través de paneles de carretera o navegadores GPS, y para que los servicios de emergencia conozcan la posición.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido un periodo de transición para su uso:
Hasta el 31 de diciembre de 2025: Puedes usar los triángulos de emergencia tradicionales o la baliza V16 (conectada o no conectada) para señalizar tu vehículo en caso de avería o accidente. Ambos son válidos actualmente.
Nota: Desde el 1 de julio de 2023, ya no es obligatorio usar los triángulos en autopistas y autovías, pero sí lo es en vías convencionales.
A partir del 1 de enero de 2026: La Baliza V16 Conectada será el único dispositivo legal y obligatorio para señalizar el peligro en España, sustituyendo por completo a los triángulos y a las balizas V16 sin conectividad.