La DGT lanza una nueva norma que entrará en vigor en enero 2026: esto es lo que debes saber

La baliza V16 es un dispositivo de preseñalización de peligro que está diseñado para reemplazar a los triángulos de emergencia tradicionales. Es una pequeña luz de color amarillo auto con las siguientes características clave:

Luz de Alta Intensidad: Emite un haz luminoso intermitente y continuo de alta intensidad que es visible a 360º y a una distancia de 1 kilómetro en condiciones de baja luminosidad.

Fácil Colocación: Incorpora una base magnética que permite colocarla de forma rápida y segura en la parte más alta del vehículo (generalmente en el techo) sin necesidad de salir del coche, reduciendo el riesgo de atropello.

Conectividad (V16 Conectada): La versión que será obligatoria incorpora un sistema de geolocalización y una tarjeta SIM integrada no extraíble. Al activarse, envía automáticamente la ubicación exacta del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0 en tiempo real. Esta información es crucial para que otros conductores sean alertados a través de paneles de carretera o navegadores GPS, y para que los servicios de emergencia conozcan la posición.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido un periodo de transición para su uso:

Hasta el 31 de diciembre de 2025: Puedes usar los triángulos de emergencia tradicionales o la baliza V16 (conectada o no conectada) para señalizar tu vehículo en caso de avería o accidente. Ambos son válidos actualmente.

Nota: Desde el 1 de julio de 2023, ya no es obligatorio usar los triángulos en autopistas y autovías, pero sí lo es en vías convencionales.

A partir del 1 de enero de 2026: La Baliza V16 Conectada será el único dispositivo legal y obligatorio para señalizar el peligro en España, sustituyendo por completo a los triángulos y a las balizas V16 sin conectividad.