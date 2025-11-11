Feijóo promete que europeizará Ceuta y Melilla

Publicado por Agencias Melilla Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a «europeizar» Melilla y asegurar la colaboración de Frontex con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el control de las fronteras. «Melilla es frontera española y europea y su protección no es opcional ni negociable», ha afirmado Núñez Feijóo durante su intervención en un acto político en la ciudad autónoma, que ha acogido este lunes la primera reunión del comité de dirección del PP fuera de Madrid con la inmigración como uno de sus temas centrales. La protección de la soberanía y la integridad territorial ha sido uno de los cuatro compromisos que ha anunciado en su discurso, subrayando que «Melilla es y será España» y necesita una mayor presencia de las fuerzas de seguridad para proteger a la población y al territorio, para lo que Frontex «estará ayudando». Núñez Feijóo se ha comprometido a reforzar la presencia en Melilla y en Ceuta de la Unión Europea y de las instituciones del Estado, equiparando ambas ciudades autónomas a las regiones ultraperiféricas con su reconocimiento como «territorios prioritarios» para que puedan gestionar los fondos de cohesión. «Esos fondos, bien invertidos con un plan estratégico a medio plazo y a largo plazo podrán conseguir que Melilla sea una hermosa ciudad europea», ha dicho. También ha prometido una «carpeta de Melilla y Ceuta» que forme parte de la agenda permanente del Gobierno de España», con un plan de cuatro años de compromisos e inversiones explícitas para ambas ciudades. Y convertirlas en «más prósperas y atractivas, con una economía saludable y uso servicios públicos dignos». «Melilla tendrá prioridad porque la ha tenido siempre con los gobiernos del PP, la ha tenido con Aznar y con Rajoy, y también la tendrá conmigo», ha dicho Núñez Feijóo, que ha acusado al Gobierno de Sánchez de «condenar» a la ciudad autónoma a «la periferia política». El cuarto compromiso es «la prosperidad y el Estado del bienestar» en Melilla, con compromisos económicos como un régimen económico y fiscal que facilite la implantación de nuevas empresas y una mejor conectividad con el resto del territorio nacional para garantizar que los melillenses tengan «una libre movilidad». También se ha referido a mejores infraestructuras públicas, fundamentalmente de la Educación y la Sanidad, cuyas competencias en Melilla y Ceuta dependen del Estado, para evitar el éxodo juvenil, para lo que también ha asegurado que si llega al gobierno se financiará de forma «suficiente» la Universidad. Asimismo, ha prometido que regresará a Melilla como presidente del Gobierno «si los españoles quieren y así lo deciden» y ha acusado al Ejecutivo actual de «marginar» a la ciudad: «No le sirve porque no tiene siete votos en el Congreso, que son los que necesita del independentismo catalán».