Cayetano Rivera se enfrenta a un proceso de daño patrimonial tras un accidente de coche

El torero Cayetano Rivera se enfrenta a un proceso judicial en el que tendrá que responder a un presunto daño patrimonial en una rotonda de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tras sufrir un accidente de tráfico y provocar daños en la citada rotonda y en los árboles de la misma.

El abogado del torero, Joaquín Moeckel, ha dicho a EFE este martes que su cliente se podría enfrentar a unas diligencias previas por este caso, ya que no se prevé un juicio rápido al no haber habido daños personales en el accidente, pero sí ha admitido que tendrá que responder por el daño causado en los enseres públicos.

El accidente se produjo el pasado domingo a la salida de la urbanización en la que vive en Alcalá de Guadaíra, y su letrado ha negado que haya evidencias de que condujera bajo los efectos del alcohol, ya que "no se le realizó la prueba", sin aclarar si fue porque la Policía Local no se la hizo o bien él se negó a realizarla.

Ha asegurado que su cliente "no lo recuerda por el estado de aturdimiento que tenía" y que si se la ofrecieron, "no estaba en el mejor estado como para recordarlo".

El abogado ha admitido también que la Policía Local fue a casa del torero a identificarle, aunque ha negado que abandonase el lugar de los hechos, sino que "se fue a su casa, a 52 metros de la rotonda", donde "era fácil localizarle", y ha asegurado que le dijo a unos vecinos que "cuando llegase la Policía, estaría en su casa" y allí le podían encontrar.

Moeckel ha confirmado también que Cayetano Rivera acudió este lunes a declarar ante la Policía Local de Alcalá de Guadaíra y que fue "solo para ampliar datos del atestado".