Destacan su «valentía» a la hora de enfrentarse a la monumentalidad del conjunto

Una «gran grieta» de 30 millones transformará el Valle de los Caídos

La propuesta ganadora lleva por título ‘La base y la cruz’ y las obras comenzarán en 2027

Maqueta del proyecto 'La base y la cruz.

Maqueta del proyecto 'La base y la cruz.rodrigo jiménez

Una «gran grieta» transformará el Valle de Cuelgamuros (antes de los Caídos) y convertirá el espacio en un lugar de diálogo y pluralidad. Así lo ha anunciado este martes el jurado del Concurso Internacional de ideas para la resignificación del Valle de Cuelgamuros, en declaraciones a medios en La Casa de la Arquitectura, en Madrid. En este sentido, el secretario general de Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero, ha explicado que la propuesta ganadora, identificada con el lema «La base y la cruz», ha sido seleccionada por su «valentía» a la hora de enfrentarse a la monumentalidad del conjunto existente. «Es un proyecto que con bastante valentía se enfrenta a la monumentalidad del conjunto existente. Propone una nueva visión de este conjunto monumental donde se definen los límites, donde se da más protagonismo a la naturaleza, hacia la arquitectura y donde se rompe la axialidad que tanto había caracterizado este monumento para producir una gran sombra, una gran grieta que facilita el encuentro, que invita al diálogo y que invita a una visión más plural, más democrática, donde se incluyan muchas perspectivas», ha asegurado. Asimismo, ha explicado que, a través de una «gran losa», el píblico accederá a un círculo «abierto al cielo» que permite «reorganizar las circulaciones» y desde el cual se entrará al interior de la basílica, que se le harán «intervenciones mínimas». El 27 de marzo de este año el Gobierno anunció que gastaría 30 millones de euros en la resignificación del Valle de los Caídos, de los cuales 4 millones serían para el concurso de ideas y la redacción del proyecto y 26 millones, para toda la resignificación, la museografía y la construcción del museo o centro de interpretación. El objetivo de este concurso, según el Ejecutivo, es resignificar el conjunto monumental y su entorno desde «una triple dimensión, artística, arquitectónica y paisajística», y dar al Valle de Cuelgamuros «una mirada plural, inclusiva y contemporánea» mediante una intervención «respetuosa» con quien allí está inhumado, sostenible y consciente de su legado.

