Igualdad anuncia otro fallo más en las pulseras que controlan a los maltratadores

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Igualdad comunicó ayer a las víctimas de la violencia sexual y de género protegidas del acercamiento de sus agresores por pulseras GPS, unas 4.500 en todo el país, que se ha producido un fallo técnico en el funcionamiento de Cometa, que el sistema operativo que las controla. El ministerio, no obstante, las tranquilizó porque para evitar aproximaciones ilegales o agresiones mientras se solventaba el problema técnico se había activado un protocolo especial de seguridad para protegerlas a través de las policías nacional, autonómicas, locales y la guardia civil. Igualdad, en una nota de prensa, explicó que ha activado, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo electrónico del sistema de seguimiento de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual por los jueces ante una incidencia en Cometa. Indica que, tras tener constancia de la incidencia, «activó de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de forma que se garantizara la protección de las mujeres». El departamento dirigido por Ana Redondo indicó que, a este despliegue especial de seguridad, había que añadir para tranquilidad de las víctimas «que los servicios de emergencia, el denominado botón del pánico, los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por bluetooth, se han mantenido operativos en todo momento». La ministra Redondo y la delegada del Gobierno han estado en contacto durante la jornada con la empresa mixta Vodafone-Securitas, la responsable de la gestión del servicio.