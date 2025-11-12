Sánchez reprocha al PP que pida elecciones generales anticipadas y se niegue a convocarlas en Valencia

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al Partido Popular que lleve "siete años" pidiendo elecciones generales anticipadas, pero se niegue a convocar comicios en la Comunidad Valenciana después de la dimisión de Carlos Mazón.

A su juicio supone una "grave contradicción" de los 'populares' no quieran elecciones autonómicas después de la "tragedia social, política e institucional" tras de la dana que provocó más de dos centenares de muertos en octubre de 2024, según ha señalado durante la comparecencia en el Congreso de este miércoles.

Para Sánchez, los valencianos "no quieren más dosis de negacionismo" ni "rendirse a la ultraderecha" y por el contrario desean "cambiar de rumbo" después del "desastre" que, afirma, PP y Vox han provocado en este territorio.

En este sentido, le ha advertido de que el Gobierno central va a estar "vigilante" para que ninguno de los acuerdos que puedan alcanzar las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "vulnere los compromisos internacionales ni la legislación vigente en materia de derechos y libertades".

Palestina

El presidente, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles confiar en el proceso de paz iniciado en Palestina, pero ha advertido de que España lo "seguirá muy de cerca" y permanecerá "vigilante" para asegurarse de que Israel y Hamás cumplen las condiciones.

Así lo ha hecho Sánchez en su comparecencia en el Congreso, cuando se cumple un mes del alto el fuego en la Franja de Gaza acordado en el marco del proceso de paz. A pesar de la tregua, Israel lleva a cabo ataques contra el enclave y mantiene restricciones sobre la ayuda humanitaria, mientras que Hamás no ha entregado los restos de todos los rehenes israelíes.

El jefe del Ejecutivo ha reconocido las "dudas" que el proceso de paz "pueda suscitar", pero ha reclamado "aprovechar la oportunidad abierta" en Egipto, "confiar" en los países mediadores --Egipto, Catar y Estados Unidos-- y "apoyar" a las dos partes.

"Desde el Gobierno vamos a ser constructivos, pero también vamos a estar vigilantes, vamos a seguir muy de cerca el proceso y asegurarnos de que el primer ministro israelí (Benjamin Netanyahu) y también la banda terrorista Hamás cumplen lo pactado", ha indicado.

Sánchez ha aprovechado para exigir a Tel Aviv "con contundencia" que abra "completamente" los corredores humanitarios, que respete la integridad del pueblo palestino y que avance hacia la solución de los dos Estados, "la única solución justa y duradera para este terrible conflicto".

En este sentido, ha recordado que España "seguirá apoyando a la población palestina todo el tiempo que sea necesario" y ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada una donación de 46 millones de euros extra para apoyar a la Autoridad Palestina que se canalizará a través de programas europeos. "España estará siempre con el pueblo palestino y con el pueblo de Israel", ha rematado.

Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles a Junts que haga "política con mayúsculas" al servicio de la ciudadanía en lugar de "abonarse al bloqueo". Lo ha hecho sin mencionar expresamente al partido de Carles Puigdemont, al que también indirectamente le ha pedido argumentos para tumbar leyes que, a su juicio, buscan mejorar la vida de la gente.

Ha sido en su primera intervención de la comparecencia que protagoniza ante el Pleno del Congreso cuando recriminaba al PP su "oposición constructiva".

"Bueno, ahora parece que hay otros grupos parlamentarios que se quieren abonar a ese bloqueo, pero por muchos argumentos que encuentren, yo no entro en ellos, sus razones tendrán... ¿Qué motivos, qué argumentos hay para bloquear una ley que protege a nuestros niños y adolescentes en los entornos digitales, para que no salga adelante la Ley de Familias en un país que sufre un invierno demográfico y que tiene un problema serio, grave, de corresponsabilidad?", ha preguntado Sánchez.

Tras requerir también argumentos para rechazar la ley de universalidad de la sanidad pública, ha incidido en que, como estas, hay muchas otras iniciativas en tramitación que, de aprobarse, mejorarían la vida de la gente.

"Porque de esto estamos hablando, señorías, de hacer política con mayúsculas, al servicio de los ciudadanos. Voten esos ciudadanos lo que quieran votar, piensen lo que piensen", ha aseverado el presidente, antes de apelar a los grupos parlamentarios "a ese espíritu de acuerdo" y avisar de que "la suerte de mucha gente, sobre todo de gente que necesita de la acción pública", depende de lo que se aprueba en el Congreso.