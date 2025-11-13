Sánchez califica de 'maravilla' el último disco de Rosalía: "Me lo he escuchado del tirón"

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sumado a la lista de fans del último disco de Rosalía, una "maravilla" para la que se reservó una hora: "me lo he escuchado del tirón", ha señalado en una breve entrevista en Radio3.

Según ha explicado, por falta de tiempo suele escuchar temas sueltos de los artistas que le gustan, pero en esta ocasión siguió el consejo de escuchar 'Lux' entero y le han gustado todas las canciones, aunque le faltan las tres que solo aparecen en el disco físicos.

Muy aficionado a la música y con gustos eclécticos, entre sus discos favoritos de 2025 ha señalado los de los canadienses Destroyer y la estadounidense Sharon Van Etten, pero ha destacado también la "explosión de talento brutal" que se vive en España más allá de Rosalía, con Cala Vento o Restinga como ejemplos.

Sánchez, que ha apuntado que es más de mujeres cantantes que hombres, ha admitido que le da pena no poder ir a festivales. "Es algo que cuando deje estas responsabilidades dentro de muchos años volveré a retomar", ha bromeado.

Entre sus conciertos "más míticos", uno de Guns N' Roses al que asistió cuando tenía 14 o 15 en el estadio Vicente Calderón de Madrid.

Se ha confesado como un gran oyente de Radio3, muchas veces a través de sus pódcast los fines de semana y ha reconocido que oír música le permite en ocasiones desconectar de los debates políticos y le enriquece desde un punto de vista "más espiritual".

A su juicio, la emisora pública es un ejemplo de servicio público. Gracias a ella, ha apuntado, conoció también a la NPR, la radio pública estadounidense que está sufriendo los recortes de la administración de Donald Trump.