Ayuso pregunta a los "señoritos" de Vox quién les limpiará la casa si expulsan a los inmigrantes

Los rifirrafes semanas entre Isabel Díaz Ayuso y la oposición en la Asamblea de la Comunidad de Madrid no decepcionaron en la sesión de este jueves. La presidenta no escatimó ataques a Vox, al que ha puesto en su diana desde que, aupada en la mayoría absoluta, dejó de depender de su apoyo parlamentario. El choque se produjo esta vez en torno a la inmigración, una materia en la que la baronesa del PP pivota entre posiciones diferentes según las circunstancias, acompañando así la mano dura contra los extranjeros en situación irregular con el apoyo a los trabajadores que llegan de forma ordenada y constituyen con sus impuestos un pilar básico del estado del bienestar.

Este jueves la presidenta recurrió a su faceta más cosmopolita para contestar una pregunta sobre vivienda formulada desde las filas de la formación de Santiago Abascal. Ayuso sacó a colación que la población inmigrante supone un impacto del 7% en el mercado inmobiliario y defendió su presencia en España en oposición a lo que denominó como "efecto expulsión" de Vox. "Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas", les espetó la presidenta regional.

Defensa de Quirón

La guerra en torno a la sanidad pública protagonizó el otro gran frente del día. Ayuso volvió a cargar contra la izquierda tanto en su papel de presidenta regional como en el de portavoz oficiosa de la corriente nacional dentro del PP que considera a la baronesa como la sucesora natural de Alberto Núñez Feijóo como líder del partido.

Si la pasada semana Ayuso tiraba de ironía al suplicar a los socialistas que "delincan un poco más de desaparición" porque con tantos escándalos debe levantarse a las cinco de la madrugada para mantenerse informada, en esta ocasión cargó contra los "caniches del Gobierno" que atacan en su nombre a empresas como Quirón, "el mejor grupo sanitario de España" según la presidenta y al que la Comunidad de Madrid ha pagado 5.000 millones en los últimos seis años por sus servicios hospitalarios.

Estos "caniches", dijo en referencia a los medios de comunicación supuestamente afines al Gobierno, aplican manipulaciones informativas propias de una dictadura, denunció Ayuso. No faltó en el turno de palabra de la presidenta la referencia habitual a Pedro Sánchez al que en esta ocasión calificó como "inquiocupa" por mantenerse contra viento y marea en la Moncloa pese a que no tiene Congreso, no tiene Senado, no tiene presupuestos y por tanto no tiene contrato, no tiene palabra".