Ayuso pregunta a los "señoritos" de Vox quién les limpiará la casa si expulsan a los inmigrantes

Llama "caniches' de Sánchez a los periodistas que atacan al grupo Quirón

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid, este jueves.Mariscal

Ander Azpiroz
Madrid

Los rifirrafes semanas entre Isabel Díaz Ayuso y la oposición en la Asamblea de la Comunidad de Madrid no decepcionaron en la sesión de este jueves. La presidenta no escatimó ataques a Vox, al que ha puesto en su diana desde que, aupada en la mayoría absoluta, dejó de depender de su apoyo parlamentario. El choque se produjo esta vez en torno a la inmigración, una materia en la que la baronesa del PP pivota entre posiciones diferentes según las circunstancias, acompañando así la mano dura contra los extranjeros en situación irregular con el apoyo a los trabajadores que llegan de forma ordenada y constituyen con sus impuestos un pilar básico del estado del bienestar. 

Este jueves la presidenta recurrió a su faceta más cosmopolita para contestar una pregunta sobre vivienda formulada desde las filas de la formación de Santiago Abascal. Ayuso sacó a colación que la población inmigrante supone un impacto del 7% en el mercado inmobiliario y defendió su presencia en España en oposición a lo que denominó como "efecto expulsión" de Vox. "Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas", les espetó la presidenta regional.

Defensa de Quirón

 La guerra en torno a la sanidad pública protagonizó el otro gran frente del día. Ayuso volvió a cargar contra la izquierda tanto en su papel de presidenta regional como en el de portavoz oficiosa de la corriente nacional dentro del PP que considera a la baronesa como la sucesora natural de Alberto Núñez Feijóo como líder del partido.

Si la pasada semana Ayuso tiraba de ironía al suplicar a los socialistas que "delincan un poco más de desaparición" porque con tantos escándalos debe levantarse a las cinco de la madrugada para mantenerse informada, en esta ocasión cargó contra los "caniches del Gobierno" que atacan en su nombre a empresas como Quirón, "el mejor grupo sanitario de España" según la presidenta y al que la Comunidad de Madrid ha pagado 5.000 millones en los últimos seis años por sus servicios hospitalarios.

 Estos "caniches", dijo en referencia a los medios de comunicación supuestamente afines al Gobierno, aplican manipulaciones informativas propias de una dictadura, denunció Ayuso. No faltó en el turno de palabra de la presidenta la referencia habitual a Pedro Sánchez al que en esta ocasión calificó como "inquiocupa" por mantenerse contra viento y marea en la Moncloa pese a que no tiene Congreso, no tiene Senado, no tiene presupuestos y por tanto no tiene contrato, no tiene palabra".

