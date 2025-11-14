El Gobierno respira tras abstenerse Junts contra el PP sobre las nucleares

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pasa ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús, durante el pleno que celebra este miércoles el Congreso, ante el que comparece Sánchez para informar de las últimas cumbres internacionales.EFE/ J.J.Guillen

El Gobierno respira tras la abstención de Junts que ha permitido que no prosperara una enmienda del PP para suprimir la fecha de cese definitivo de la actividad de las centrales nucleares, una buena noticia para Pedro Sánchez cuando los de Carles Puigdemont acababan de anunciar su ruptura con el Gobierno y el mismo día en que la ley de amnistía logra el aval del abogado general de la UE.

"Se ha quedado un buen día", han coincidido en destacar miembros del Ejecutivo y del PSOE al cierre del pleno del Congreso, donde el grupo socialista ha contestado con un sonoro aplauso y entre sonrisas al resultado de la votación de la enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible sobre las nucleares.

Fuentes del Gobierno han compartido su alegría y han subrayado que la política debe ser así, que los votos vayan conforme a las políticas que los partidos defienden.

En este sentido, encuadran esta decisión dentro de la "lógica del contenido" de la enmienda y no de la lógica del momento político actual.

Así, apuntan a que al igual que el resto de partidos Junts tiene una representación en la cámara y simplemente la han ejercido.

"Hemos de ser conscientes de que es lógica parlamentaria, habrá cosas que saquemos adelante y cosas que no, ya está", han resumido las citadas fuentes.

No obstante, no han ocultado la satisfacción por la abstención y han puesto en valor que el Ejecutivo haya conseguido ganar el 90 % de las enmiendas de la votación.

En esos términos se ha expresado también el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha resumido que con las votaciones de eset jueves en el Congreso, donde también ha salido adelante la norma de atención a la clientela, la agenda del Ejecutivo "avanza".

"Es una legislatura compleja, pero seguimos avanzando en pos del interés general y del sentido común, por tanto es un día bueno", ha declarado el ministro de Sumar tras las votaciones.

El Pleno ha estado marcado también por la publicación de las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, en las que defiende que la ley de amnistía no es una "autoamnistía", es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo de los que han sido acusados los miembros de los CDR, y que los gastos del proceso independentista de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE.

Poco después de darse a conocer el informe, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo ha calificado de "victoria rotunda" porque dice "con toda claridad" que la norma "es conforme a derecho europeo" y ha expresado la satisfacción del Gobierno.

El ministro ha recordado que las conclusiones no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la UE, pero ha precisado que en la mayor parte de los temas "siempre van de la mano el Tribunal con el abogado general".

Por su lado, los de Carles Puigdemont han urgido este jueves al Tribunal Constitucional (TC) a que "tome nota" del informe y resuelva los recursos que tiene pendientes para su aplicación, una opinión por la que fuentes del Ejecutivo han mostrado máximo respeto.

Además, han querido desligar el impacto del informe con la relación actual con Junts en el Parlamento, donde -reiteran- hay una aritmética "complicadísima".

Después de la comparecencia de Sánchez de este miércoles, donde volvió a tender la mano a Junts para seguir aprobando leyes, el pistoletazo de salida a la tramitación de los presupuestos y el informe sobre la amnistía y la votación sobre las nucleares, el Ejecutivo ha condensado los últimos días con una frase: "No ha acabado mal la semana".