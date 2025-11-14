El juez propone juzgar a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliaá

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

El juez instructor de Madrid que investiga la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón, cofundador de Podemos y exportavoz parlamentario de Sumar, a la actriz Elisa Mouliaá considera que hay indicios suficientes para procesarlo y propone su enjuiciamiento por estos hechos ocurridos en octubre de 2021. La decisión final queda ahora en manos de la Audiencia Provincial, pero antes las partes deberán formular sus escritos de acusación o de archivo del procedimiento.

En un auto de diez páginas, al que tuvo acceso este periódico, el magistrado Adolfo Carretero justifica que, pese a la ausencia de indicios directos por la falta de testigos presenciales del delito contra la libertad sexual, la versión de la denunciante "no ha quedado desvirtuada" en fase de instrucción por la defensa del que fuera diputado nacional. "Si la versión de Elisa Mouliaá resulta creíble o no, o si lo es la de Íñigo Errejón, en un presunto delito contra la libertad sexual cometido en la intimidad (ascensor, habitación y casa del investigado), en el que no hay testigos presenciales, sino de referencia y dictámenes periciales, es una decisión que corresponde tomar al tribunal sentenciador", justifica el instructor para transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado. Un paso similar al procesamiento. Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón en el centro de Madrid y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de unos amigos, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid incide en que Mouliaá "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra Errejón, "sino más bien todo lo contrario". Y subraya que "su declaración es coherente en lo esencial". "Las posibles lagunas o contradicciones las aclaró ante este instructor tras un largo y exhaustivo interrogatorio, en el que en todo momento mantuvo la coherencia, explicando que si no reaccionó ante el abuso más rápidamente, como hizo en el tercer episodio en la habitación, fue porque estaba aturdida, bloqueada ante la situación y la personalidad de su presunto agresor, además del efecto de la bebida y los medicamentos que tomaba", detalla.

"Sin contradicciones"

Para el juez, "no se ven vaguedades ni contradicciones" en la declaración de la actriz -fue muy polémico el interrogatorio al que la sometió el propio Carretero, que derivó en decenas de quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- "salvo esa falta de reacción explicable por su bloqueo emocional y la repetida personalidad" de Errejón, que en ese momento era "un importante político".

En este punto, además, el magistrado remarca que el dirigente "dimitió de su cargo por conductas inapropiadas con mujeres", aunque Errejón manifestó que lo sucedido con Mouliaá no tuvo nada que ver. Y, respecto al hecho de que en una conversación telefónica Mouliaá haya dicho a una testigo, de nombre Soraya, que le parecía que los hechos no eran delito pero que tenía que denunciar, el juez incide en que ello "no supone que no lo sean". "La denunciante no es experta en Derecho ni tiene que calificar los hechos, bastando que los exponga", agrega. De acuerdo con el relato de Mouliáa, ya en el coche de camino a la citada fiesta, Errejón adoptó "una actitud dominante" y en el ascensor directamente la habría agarrado "fuertemente" de la cintura y besado "de forma violenta", "dejándola sin respiración". Una vez en la vivienda, y tras bailar y charlar con los otros asistentes, la habría llevado "por la fuerza" a una habitación, donde se habrían producido varios tocamientos "sin el consentimiento" de la denunciante. Errejón, en cambio, ha negado por completo la versión de la actriz y solo reconoce haberla besado en el ascensor y haberle realizado tocamientos, "pero todo ello con su consentimiento". Ninguno de los testigos que han declarado en la fase de investigación presenciaron los hechos, toda vez que se desarrollaron en la intimidad. En cualquier caso, no vieron nada anormal ni tampoco se percataron si Mouliaá estaba o no bajo los efectos del alcohol en la citada fiesta, que se celebró en una casa regentada por una pareja de amigos que ya han testificado en la causa.