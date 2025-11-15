El informe secreto sobre el patrimonio de Cerdán desata registros de la UCO en Acciona

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo/Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

El 'caso Ábalos-Cerdán' que instruye un magistrado del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del exministro de Transportes entre 2018 y 2021, adquirió este viernes una nueva dimensión. El juez Leopoldo Puente autorizó a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara varias empresas y un domicilio en busca de las pruebas de los presuntos pagos ilícitos por la adjudicación de una docena de obras públicas.

Los agentes del Grupo de Delitos Económicos de la UCO, policía judicial de la causa en el alto tribunal, desplegaron un amplio operativo para llevar a cabo los allanamientos en Madrid, Bilbao y Sevilla. El epicentro fueron las entradas en la capital madrileña y en la vizcaína de Acciona, la multinacional que desde hace meses está en el foco de los agentes que investigan la trama corrupta que salpica al PSOE. También registraron el domicilio de Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción para España de Acciona, que fue cesado después de que su nombre apareciera en el sumario. Según informaron fuentes de la investigación, este dispositivo se desarrolló en el marco de una nueva "pieza secreta" abierta por el instructor después de que haya recibido el informe patrimonial sobre Santos Cerdán, el ex secretario de Organización socialista. El juez lo encargó el pasado junio después de que un informe policial, a partir de los audios intervenidos al exasesor ministerial Koldo García, colocaran al exdiputado navarro en la cúspide de la red. Una circunstancia que precipitó su encarcelamiento.

En esta misma subcausa están bajo la lupa las cooperativas guipuzcoanas Noran y Erkolan, también registradas. Servinabar 2000, la sociedad navarra en la que Cerdán llegó a ser accionista y que está siendo investigada, transfirió hasta 258.000 euros durante cuatro años a la segunda de las firmas mencionadas. Asimismo, desvió otros 732.000 euros entre 2016 y 2024 a Noran. Ambas comparten domicilio fiscal en el barrio donostiarra de Igara.

El tercer eje de la operación tuvo como escenario Sevilla. En la capital hispalense los funcionarios requirieron información y registraron las empresas Tecade y Freyssinet. Ambas sociedades, que ha ido en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona Construcción, se adjudicaron en mayo de 2021 el contrato para sustituir los tirantes del puente del V Centenario sobre el Guadalquivir por un importe superior a los 71 millones sin IVA, aunque la obra acabó costando 102,8. De esta infraestructura, de otra obra en Logroño o de una más en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, además de Koldo García, se habrían embolsado en pagos ilícitos 550.00 euros, según sospechan en sus informes los investigadores, que buscan el soporte documental para justificarlo.

Más de 200 menciones

El pasado junio, cuando los agentes registraron el resto de empresas implicadas en esta causa -Obras Públicas y Regadíos, Levantina Ingeniería y Construcción y Servinabar 2000- solo pidieron documentación a la compañía presidida por José Manuel Entrecanales. Acciona viene citado más de 200 veces en el informe que el pasado junio provocó la dimisión y posterior encarcelamiento de Cerdán, acusado de ser el presunto cabecilla de la fred que vendría operando desde la época en que ejerció la política en la comunidad navarra.

La UCO cifró en 620.000 euros el dinero "gestionado por Santos Cerdán" que Acciona habría pagado a Ábalos y a Koldo por amañar presuntamente obras públicas en su favor, siempre según los audios incriminatorios intervenidos a Koldo. En el auto con el que el pasado 30 de junio envió a prisión a Cerdán, el juez citó en seis ocasiones a Acciona. El magistrado aseguró que la multinacional, "actuando en UTE con otras de menor envergadura", representaba el "elocuente denominador común" de la trama. Del mismo modo, el instructor ya avisó de que los indicios recopilados apuntan a que Acciona y las otras empresas aliadas nunca presentaron "la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva".

Los agentes dirigidos por el teniente coronel Antonio Balas sospechaban desde hace tiempo que Cerdán cobró mordidas por facilitar que Acciona ganara más de una decena de concursos de infraestructuras. Para ello, la compañía habría pagado a la mercantil vinculada al exnúmero tres del PSOE, la citada Servinabar, más de seis millones de euros. Sin embargo, el propio presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, salió al paso entonces para negar la implicación en la trama y cargar toda la responsabilidad en su exdelegado en Navarra y País Vasco Fernando Merino, investigado en la causa.

"Nos duele profundamente el impacto reputacional que estas informaciones pudieran tener, tanto sobre nuestra compañía como sobre los más de 66.000 empleados en 40 países que cada día desarrollamos nuestro trabajo con ilusión, esfuerzo, compromiso y la más absoluta integridad y rigor", señaló en una intervención.

Entrecanales, cuyo grupo familiar posee casi el 60% de las acciones de Acciona, enmarcó los hechos investigados "en la conducta de un exempleado de una filial del grupo -Acciona Construcción- que fue despedido en 2021 por pérdida de confianza por parte de sus superiores jerárquicos, sin llegar a tener entonces constancia alguna sobre posibles actuaciones irregulares", dijo sin nombrar a Merino.

"Este exempleado -añadió Entrecanales- actuaba con la autonomía propia de su responsabilidad en una organización descentralizada y tenía la autoridad sobre contratos cuyo volumen agregado representa un importe muy pequeño para el negocio de construcción". Solo en Navarra, son seis contratos entre 2017 y 2024 bajo sospecha por 86 millones.

No obstante, el registro este viernes a Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción en España, extiende las sospechas, una vez que su nombre apareció en una conversación privada entre Koldo y Ábalos. "Santos ha ido a Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona", mencionó el primero.