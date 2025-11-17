Feijóo se pone de ejemplo

Publicado por Ander Azpiroz Badajoz Creado: Actualizado:

El adelanto de las elecciones generales sigue siendo uno de los principales caballos de batalla de Alberto Núñez Feijóo, por mucho que Pedro Sánchez haya insistido a lo largo de la última semana en que, con el apoyo de Junts o sin él, su intención de agotar la legislatura permanece intacta . En un acto que compartió en la localidad pacense de Lobón con la candidata María Guardiola, el líder del PP contrapuso la convocatoria a las urnas por laque optó la presidenta autonómica tras ver rechazados sus Presupuestos con la cerrazón del líder socialista de «tratar de retrasar como sea lo inevitable» para apurar su tiempo en la Moncloa, y pese a cumplirse tres ejercicios ya sin la aprobación de las cuentas públicas.

La de Extremadura es una primera batalla en el camino que Feijóo confía en transitar hacia la Presidencia del Gobierno. Una mayoría absoluta unida a las de Castilla y León y Andalucía dejaría sin argumentos a Sánchez para no adelantar las elecciones, confían en el PP.

Este domingo el líder del PP se deshizo en elogios para apoyar a Guardiola y dar el primer paso en su hoja de ruta. Sobre la candidata dijo que representa todo lo contrario al secretario general del PSOE. Planificación frente a improvisación, unión contra división y limpieza ante suciedad, resumió Feijóo. En este último capítulo no faltaron las ilusiones a Daniel Sánchez, el hermano del jefe del Ejecutivo que será juzgado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. «Hay que impedir que gane aquel que enchufó a su familiar", clamó el jefe de filas de los populares. Y en relación a Miguel Ángel Gallardo, cabeza de lista de los socialistas procesado en la misma causa, añadió que «son capaces de poner al frente a quien hizo el chanchullo del hermano».

En una nueva carga de profundidad contra Sánchez, Feijóo ironizó con diferentes vocaciones que asoció con el jefe del Ejecutivo. Así le recomendó que si quiere ser tertuliano fiche por alguno de sus medios de comunicación afines. Como supuesto jurista, le recomendó estudiar derecho y sacar las oposiciones antes de criticar a jueces y políticos. Y, por último, en su afán por hacer oposición al PP le instó a enfrentarse a las urnas. Pinza PSOE y Vox Pese a la confianza que se respira en torno a Guardiola y una victoria que se da por asegurada en un antiguo feudo socialista como Extremadura, Feijóo llamó a no confiarse ante los peligros que representa la pinza entre PSOE y Vox, las dos formaciones que impidieron cada una bajo sus argumentos la aprobación de los Presupuestos autonómicos. «Han querido parar Extremadura y ella no se ha resignado, ha actuado", dijo sobre la candidata.

El objetivo marcado en rojo es poder prescindir de los apoyos parlamentarios de Vox e infligir una severa derrota a los socialistas extremeños, a los que redujo a mera filial sin criterio de Ferraz. Para lograrlo es necesaria la mayoría absoluta, la misma que el presidente del PP anhela para sí una vez que Sánchez desista y convoque a la ciudadanía a las urnas.