Pujol ingresa en el hospital por neumonía una semana antes de ser juzgado

Imagen de archivo del expresidente catalán Jordi Pujol (2i) su llegada a la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. EFE/ Quique Garcia

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, de 95 años, fue ingresado ayer en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona como consecuencia de una infección pulmonar, una neumonía de carácter leve, según detallaron los servicios médicos. La familia del dirigente nacionalista añadió de que está previsto que permanezca ingresado, al menos, cuatro días, según marca el protocolo sanitario.

Esta complicación médica se produce una semana antes de que comience el juicio en el que será procesado por su fortuna oculta, que según explicó Pujol cuando afloró proviene de una herencia de su padre que permaneció durante décadas en el extranjero y no de irregularidades fraudulentas cometidas durante los cuatro mandatos en los que presidió Cataluña.

Riesgo mortal La defensa del expresidente de la Generalitat ya tenía intención de enviar antes de que fuese ingresado en el hospital un informe médico a la Audiencia Nacional elaborado por un forense sobre su delicado estado de salud, tanto a nivel físico como mental.

Ahora, los magistrados deben valorar si, dada su enfermedad, está en disposición de acudir presencialmente a las sesiones del proceso. Sus letrados piden no obstante que el fundador de Convergencia i Uniò pueda declarar a través de videoconferencia para evitar mayores riesgos. Según señaló su hijo Oriol la semana pasada, el patriarca de la familia "tiene ganas" de acudir al juicio para defender su inocencia, si bien consideró que podría resultarle "mortal" someter su físico a un esfuerzo de este tipo. El proceso, que está previsto que comience el 24 de noviembre, se centrará en las supuestas irregularidades fiscales y patrimoniales de la familia Pujol. La Fiscalía pide para el jefe del clan Pujol hasta nueve años de cárcel y entre ocho y veintinueve para sus hijos. También estaba encausada la esposa del expresidente, Marta Ferrusola, quien quedó exenta de ser juzgada a causa de una demencia y falleció el año pasado.

En la causa se encuentran implicados casi una veintena de personas y está previsto que declaren más de 250 testigos.