La jueza de la dana pide todas las grabaciones Mazón para el proceso penal por las 229 muertes

La jueza que instruye la causa sobre la gestión de la dana ha pedido las grabaciones de las comparecencias del president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en las comisiones de investigación de Les Corts y el Congreso, ya que ha vertido «diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción». El objetivo de estos requerimientos a las dos Cámaras para que las remitan «a la mayor brevedad» es incorporarlas al procedimiento penal.

En su auto, la jueza Nuria Ruiz Tobarra alude a las aseveraciones de Mazón este lunes en la comisión de investigación el Congreso sobre las llamadas que no atendió de su consellera de Interior, Salomé Pradas, sobre la información que había de lo que estaba pasando y sobre el momento en el que supo que había fallecidos.

Llamadas canceladas

Sobre las llamadas que le hizo la tarde de la dana Pradas, una de las investigadas en la causa y que, según dijo Mazón en el Congreso, no atendió porque podía tener el móvil en la mochila, la instructora señala que "no es lo mismo llamadas canceladas", que son las que "el receptor no las admite, que llamadas perdidas".

La jueza recuerda que Pradas ha aportado a la causa las llamadas al president que fueron "canceladas" a las 16:29, 19:10 y las 19:36 horas el día de la dana.

El momento en que se supo que había fallecidos

Sobre el momento en que se supo que había fallecidos, que Mazón situó en el Congreso "bien entrada la madrugada", la jueza indica que "difícilmente se puede fijar a partir de la madrugada del 30 de octubre", y recuerda las declaraciones que hizo el propio president en el Centro de Emergencias a las 00:35 horas, cuando dijo que había víctimas.

Señala además que, antes de eso, se ha documentado que el Centro de Coordinación de Emergencias solicitó a las 20:35 horas la movilización de la UME en la totalidad de la provincia de Valencia, solicitud en la que "se hizo constar de forma expresa que ya existían fallecidos".

Añade que, en la documentación remitida por la Conselleria de Emergencias al Juzgado, consta una anotación de que en el Centro de Emergencias a las 00:31:37 horas se da preaviso a la directora del Instituto de Medicina Legal de la provincia de Valencia de la previsión de la activación del protocolo de múltiples víctimas" anotación que fue comunicada al grupo permanente de SMS a las 00:31:47 horas.

La jueza considera que la relevancia para la instrucción de la comparecencia de Mazón ante la comisión de Les Corts Valencianes "es ciertamente menor, pero se ha de admitir igualmente", en primer lugar porque la comparecencia en una comisión parlamentaria se sujeta a la obligación de decir verdad, y por tanto tiene una relevancia "claramente distinta" a las manifestaciones en declaraciones públicas o por entrevistas.

En segundo lugar, considera que la comparecencia en Les Corts se convierte en "elemento de prueba pertinente", atendiendo a las facultades que corresponden al president y las manifestaciones que hizo sobre la toma de decisiones en el Cecopi, "que expresó que le es ajeno, o el envío del mensaje Es-Alert a las 20:11 horas".

Mazón pierde también el poder en el núcleo duro de su partido en Valencia tras su cese

Alberto Núñez Feijóo confirmó este martes que el relevo de Carlos Mazón al frente del PP valenciano se producirá «en las próximas semanas", después de la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat. Cuando el 30 de octubre el político alicantino le anunció que quería dimitir puso también a disposición del partido sus responsabilidades orgánicas. «Me notificó que creía que debía dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo", reveló el líder de los populares a su salida de un acto en Madrid.

Génova decidió entonces aparcar este asunto a la espera de ver cómo se resolvía primero su relevo al frente de la Generalitat, cuyo acuerdo con Vox está al caer, desechando la opción de nombrar una gestora como fórmula provisional hasta la celebración de un congreso regional que tocaba en julio y se aplazó para 2026. «Una vez finalice la investidura, espero que hagamos el relevo adecuado en el partido, a instancia del señor Mazón y de forma muy correcta y muy coherente con su decisión de dimitir como presidente de la Generalitat y de dimitir como presidente del PP valenciano", zanjó Feijóo.

Aunque no precisó cómo se producirá esa sustitución, que podría realizarse a través de una junta directiva, máximo órgano del partido entre congresos, que elegiría a uno de los miembros del comité ejecutivo regional del PP valenciano para que asumiría el liderazgo de forma interina hasta la convocatoria del congreso regional. Una responsabilidad que podría recaer también sobre Pérez Llorca como secretario general de los populares de la Comunitat Valenciana.

La Junta de Portavoces de Les Corts fijará el jueves el Pleno de investidura del dirigente del PP, que se celebrará entre los tres y los siete días hábiles siguientes a la finalización del plazo para registrar candidaturas, que termina mañana. Eso sitúa el pleno para la próxima semana, después de que Pérez Llorca declare como testigo ante la jueza que instruye las negligencias políticas en la gestión de la dana.

Vox está decidido a esperar hasta el último momento para respaldar la candidatura de Pérez Llorca para presidir la Generalitat valenciana en sustitución de Carlos Mazón, ya que quiere asegurarse de que la dirección nacional del PP respeta íntegramente el acuerdo que firmen en la comunidad. Fuentes de la Ejecutiva de Vox aluden a la desconfianza en los populares que arrastran desde la ruptura de los gobiernos autonómicos.