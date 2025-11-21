El ártico carga la costa: llegan las peligrosas nevadas de "efecto mar" a España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El descenso drástico de las temperaturas no ha venido solo. La llegada de una intensa masa de aire polar ártico está provocando un fenómeno meteorológico conocido como "Nevadas de efecto mar", una amenaza que ya afecta a zonas de la cornisa cantábrica y a las islas Baleares.

Este increíble fenómeno se produce cuando el aire helado y seco del norte se desplaza sobre la superficie relativamente templada del mar (Cantábrico o Mediterráneo). El contacto inmediato calienta y satura de humedad la capa baja de la atmósfera.

"Se crea una gran inestabilidad. El aire asciende de forma violenta, generando nubes de tormenta de invierno que descargan nieve de forma intensa y súbita, especialmente al chocar con la primera barrera montañosa", explica el meteorólogo de AEMET, Juan Pérez.

La Cornisa Cantábrica es la zona más afectada. Comunidades como País Vasco, Cantabria y el este de Asturias están registrando ya acumulaciones significativas. La proximidad de la Cordillera Cantábrica actúa como disparador de las nevadas más fuertes.

Las autoridades han emitido avisos por el riesgo de estas precipitaciones, que pueden acumular grandes cantidades de nieve en muy pocas horas y afectar a costas inusualmente bajas, dificultando el tráfico y la movilidad en zonas no habituales. Se recomienda a los ciudadanos extremar la precaución y seguir los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).