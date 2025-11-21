Yolanda Díaz, preocupada tras el derrumbe de la mina de Vega de Rengos en Asturias

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha compartido su preocupación tras el derrumbe de una mina en la localidad asturiana de Cangas del Narcea, en el que al menos tres personas han quedado atrapadas a más de un kilómetro al acceso.

"Siguiendo con preocupación las noticias que llegan desde la mina de Cangas de Narcea. Gracias a los equipos de emergencia por su rápida actuación", ha afirmado la titular de Trabajo en un mensaje en la red social Bluesky.

Al menos dos personas han quedado atrapadas a más de un kilómetro del acceso a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea (Asturias), y además se ha perdido la comunicación con los afectados, según los primeros datos recogidos por Europa Press.

La Brigada de Salvamento Minero se ha desplazado hasta el lugar del suceso en helicóptero y se han movilizado Bomberos de Asturias, SAMU, UVI Móvil y la Guardia Civil para colaborar en la operación de rescate.

Se trata de una explotación que es gestionada por la empresa TyC Narcea y cuya actividad se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, después del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.