Un accidente en la mina de Vega de Rengos en Cangas del Narcea deja varios mineros heridos
Al menos dos personas están desaparecidas tras un accidente registrado en una explotación minera ubicada en la localidad de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, a causa de un desprendimiento de carbón, han informado a EFE fuentes del Gobierno del Principado y de la Guardia Civil.
Las fuentes apuntan que el accidente se ha producido en el nivel -2 ó -3 de una explotación minera subterránea.
Al lugar del accidente, situado a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano, se están desplazando los servicios de emergencia, incluida la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, han confirmado a EFE fuentes de la hullera publica.
