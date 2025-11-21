Un accidente en la mina de Vega de Rengos en Cangas del Narcea deja varios mineros heridos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Al menos dos personas están desaparecidas tras un accidente registrado en una explotación minera ubicada en la localidad de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, a causa de un desprendimiento de carbón, han informado a EFE fuentes del Gobierno del Principado y de la Guardia Civil.

Las fuentes apuntan que el accidente se ha producido en el nivel -2 ó -3 de una explotación minera subterránea.

Al lugar del accidente, situado a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano, se están desplazando los servicios de emergencia, incluida la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, han confirmado a EFE fuentes de la hullera publica.

(Avance)