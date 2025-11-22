Ayuso llama a elegir entre «la autocracia o la libertad»

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un llamamiento a los españoles a elegir entre «autocracia o libertad» tras lo que ha definido como intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «dinamitar» la separación de poderes y el «ataque del aparato del Estado» contra su pareja, después de la condena del TS al fiscal general. "Solo pueden ganar la autocracia o la libertad", ha alertado Díaz Ayuso en una comparecencia sin preguntas este viernes desde la Real Casa de Correos, donde ha celebrado que el 20 de noviembre de 2025 pasará a ser «un día histórico para la democracia» tras la condena del Alto Tribunal al fiscal general del Estado «por cometer un delito", lo que ha demostrado, a su juicio, que la justicia «funciona». "Estos hechos son propios de una dictadura", ha afirmado.