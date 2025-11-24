Esteban dice que si fuera Sánchez pensaría cómo y cuando convocar elecciones

Publicado por Agencias Vitoria Creado: Actualizado:

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que si fuera Pedro Sánchez iría pensando en el «cómo y cuándo» convocar elecciones al no tener garantizada una mayoría en el Congreso. Esteban habla de la situación política en España y de los apoyos al Gobierno y advierte de que su partido durante la legislatura ha «tragado cosas que ahora no va a tragar». «Ya está bien. Si lo que tenemos es que llevar adelante la agenda de Podemos, la agenda de Sumar, alguna cosita de Bildu y de Esquerra y encima la guinda extra que nos ponga el PSOE... ¡Pues no! Que no cuenten con nosotros», ha recalcado. El presidente del PNV considera que aunque Sánchez y el Gobierno «hablen de que van a agotar la legislatura, en el fondo están preparando el ambiente», y señala que la advertencia de que si hay elecciones «gana la ultraderecha» no es una «razón democrática». «Sánchez antes le decía a Rajoy que si no tenía presupuestos no tenía la gasolina que necesita el coche. Pero es que ahora no es que no haya presupuesto, es que hay mayoría negativa», constata.

Por su parte, Carles Puigdemont, ha emplazado este domingo al PSOE a «emprender la ruptura» con el sistema surgido de la Transición si quiere «salir del abismo» en el que se encuentra. En un artículo en El País, Puigdemont constata que «España hierve, la división social no puede disimularse y el clima se parece mucho al de otros períodos convulsos que tuvieron, todos, un final trágico.