Sánchez redobla el pulso y avisa que debe pronunciarse el Constitucional

Publicado por Agencias Johanesburgo Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo «respeta las sentencias del Tribunal Supremo» sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero ha manifestado su «discrepancia» con la «orientación» de este fallo.

Además, al ser preguntado por la posibilidad de concederle un indulto, señala que «ahora mismo no tiene sentido» pero hay «otras instancias jurisdiccionales» que pueden pronunciarse una vez se conozca la sentencia, en referencia al Tribunal Constitucional. «Creo en la inocencia del fiscal general», ha insistido Sánchez en una rueda de prensa desde Johannesburgo, al finalizar la cumbre del G20, haciendo hincapié en que periodistas «acreditados» afirmaron en sede judicial que García Ortiz no era el origen de las filtraciones por las que ha terminado condenado por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Nosotros lamentamos este fallo», ha insistido el presidente, apostillando que pese a todo lo respeta y lo acata. «En una sociedad democrática como la que vive España desde luego podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia». «Y yo la manifiesto», ha recalcado, reiterando que pondrá en marcha el procedimiento para nombrar un nuevo fiscal, pero sin aportar pistas sobre su identidad. El jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que «hay otras instancias jurisdiccionales» en las que a su juicio «se tendrán que dirimir algunos aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia que a lo mejor puedan ser controvertidos», ha indicado, en referencia velada al Constitucional y posteriormente a la Justicia europea. Sin embargo considera que plantear la posibilidad de un indulto «ahora mismo no tiene sentido». Además, Sánchez ha cargado contra el Partido Popular, recordando las palabras del entonces senador del PP, Ignacio Cosidó, que en el año 2018 dijo que podrían ejercer control sobre el TS. «A mi no me habrán escuchado nunca decir, como han dicho otros partidos políticos, que vamos a controlar la Sala Segunda, que es la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por la puerta de atrás. Por el contrario, asegura que su Gobierno ha sido siempre respetuoso con la independencia judicial y con las sentencias del Supremo, «como no puede ser de otra manera», apunta. El jefe del Ejecutivo ha evitado dar detalles sobre quién será el nuevo fiscal —»ya lo sabrán cuando corresponda», ha indicado— y tampoco ha aclarado si el nuevo nombramiento será inminente, en el próximo Consejo de Ministros del martes. «Cuando tengan el nombre verán cuál es el perfil», ha añadido, aunque ha señalado que su Gobierno siempre ha propuesto personas «con dilatada trayectoria» jurídica como, a su juicio, es el caso del propio Álvaro García Ortiz.

«En una sociedad democrática podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia»