Denuncian al alcalde de Tíjola en Almería por corrupción urbanística

El presidente en funciones de la Diputación de Almería, Ángel Escobar (izquierda), seguido del diputado y alcalde de Tíjola (Almería), José Juan Martínez, a su llegada al pleno extraordinario.CARLOS BARBA

La Fiscalía de Almería ha recibido una denuncia contra el alcalde de Tíjola (Almería) y diputado provincial del PP, José Juan Martínez Pérez, ya investigado en la causa judicial por el caso Mascarillas, por presuntas irregularidades urbanísticas, administrativas y económicas ligadas a la construcción de un complejo deportivo inaugurado en 2024.

La denuncia, de un particular, expone que en Tíjola estaría actuando “una agrupación de personas, que con carácter estable y por tiempo indefinido, vienen realizando tareas de manera concertada y coordinada” que podrían estar causando “grave perjuicio al interés general” del municipio.

El escrito sostiene que el origen de estas actuaciones sería un “presunto grupo” cuyo vértice, según la denuncia, estaría encabezado por el alcalde José Juan Martínez Pérez, a quien se vincula con varias sociedades privadas adjudicatarias de contratos públicos: Inversiones y Promociones Tágilis S.L., Constíjola S.L., Hijos de David Martínez S.A. (Hidama) y Luck of Ten S.L., entre otras.

Su esposa, Eloísa F. R., figura en algunas de ellas como administradora o administradora solidaria. Ambos se encuentran investigados en la pieza separada del caso mascarillas.

El eje de la denuncia es la construcción del complejo deportivo Al-Moroc, inaugurado en diciembre de 2024. El documento afirma que el Ayuntamiento adquirió para ello terrenos rústicos calificados como suelo no urbanizable de especial protección por el planeamiento municipal. La parcela principal, de 45.882 metros cuadrados, linda con los ríos Almanzora y Bacares.

La operación, según la denuncia, superó el filtro de la mesa de contratación con la “vaga justificación” de que los terrenos se encontraban en el término municipal de Tíjola, pese a su calificación de protección especial.

Martínez Pérez continúa en su cargo de alcalde y como diputado provincial del PP, y mantiene su responsabilidad como delegado especial del Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Captación de Fondos Europeos en la Diputación.