Los Pujol piden anular la causa por la Operación Cataluña

Las defensas de la familia Pujol han esgrimido la Operación Cataluña contra el procés y las maniobras de José Manuel Villarejo y la llamada «policía patriótica» para reclamar al tribunal la nulidad de la causa. Los abogados de los Pujol han centrado las cuestiones previas del caso en plantear la nulidad de las comisiones rogatorias que la justicia envió a Andorra para obtener información bancaria de la familia, así como de los registros policiales que derivan de ellas, al considerar que se basan en pruebas obtenidas de forma ilegal. Los abogados han insistido en el «ilícito» inicio del procedimiento contra la familia Pujol, que se inició en 2012 a raíz de las declaraciones de la expareja del primogénito, instigada por Villarejo y su entorno, primero ante la Policía Nacional y después ante la Audiencia. "Aquí hay una causa primigenia, la voluntad de pseudopolicías y aparatos del Estado para influir en el procés", ha asegurado el abogado de Oriol Pujol, tras recordar otros episodios que se han vinculado con la llamada Operación Cataluña, como la conversación espiada en el restaurante La Camarga de Barcelona entre la exlíder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez. «Si mi cliente se llamara González Amador tendría un intercambio de documentación con el Ministerio Fiscal, pero se llama Pujol».