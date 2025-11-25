Muerde a un guardia civil cuando le detenían por llevar cocaína en el coche

Publicado por EFE Alicante Creado: Actualizado:

Un hombre de 27 años ha sido detenido por morder a un agente de la Guardia Civil en un control de carreteras en Albatera (Alicante) cuando viajaba con otras dos personas en un vehículo y portaban 50 gramos de cocaína.

Según el instituto armado, ese individuo y otro hombre de 37 y una mujer de 44 han sido arrestados por un delito contra la salud pública pero al primero se le añade de atentado contra agente de la autoridad, por unos hechos ocurridos el 26 de octubre sobre las 20:20 horas.

En el control realizado junto a la policía local de Albatera en la CV-909 se descubrió entre la ropa de la mujer, que estaba embarazada, una roca de 53,3 gramos de cocaína pura, a lo que se añadió posteriormente una bellota de hachís y un cigarro porro, además de 150 euros probablemente procedente de la venta.

En el momento en el que los guardias civiles informaron de que iban a detener a los tres ocupantes por un supuesto delito de tráfico de drogas, el hombre de 27 años inició un forcejeo que provocó lesiones en dos agentes, una de ellas por una mordedura.

Tras ser reducido, los dos hombres fueron trasladados al cuartel del instituto armado para la instrucción de diligencias y la mujer a un centro médico, tras lo cual fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela, que decretó la libertad con cargos.